Matías Fernández vuelve a sonreír: “Estoy contento porque juego sin molestias”

Las lesiones siempre han acechado a Matías Fernández, quien a sus 34 años se encuentra disfrutando de la última etapa de su exitosa carrera como futbolista. En su regreso a Colo Colo no pudo trascender como él hubiera querido precisamente por los problemas físicos, pero en Deportes La Serena pareciera que el ex Villarreal encontró la estabilidad que hace tiempo buscaba.

Él mismo lo confirmó tras el empate sin goles entre su escuadra y Deportes La Serena. En conversación con TNT Sports, Fernández declaró sentirse feliz por su nivel, así como por su estado físico: “Me siento cada vez mejor. Me he sentido bien y he entrenado bien. Estoy feliz por las sensaciones dentro del campo de juego y por no tener molestias. Eso es fundamental”.

“Esroy teniendo entrenamientos normales con el equipo. Obviamente si hay alguna molestia habrá algún cuidado especial de parte del cuerpo técnico para llegar bien a los partidos, pero cada vez me voy sintiendo mejor”, agregó el que fuera una de las figuras destacadas del compromiso.

Fernández también está ilusionado por lo que está haciendo la escuadra dirigida por Miguel Ponce: “Tenemos una idea muy clara de juego gracias a nuestro entrenador. Esperamos seguir llevándola a cabo y creo que tenemos mucho margen de mejora. Tenemos la expectativa de pelear arriba y para eso trabajamos. Podemos alcanzar el objetivo con esta idea que tenemos, debemos afinar detalles y con el correr de los partidos iremos cada vez mejor”.

Por último, el ídolo colocolino aseguró que mañana no se perderá el Superclásico contra la U: “Voy a estar mirándolo como un hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo”.