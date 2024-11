Otra disputa en tribunales: el flanco que abren los dardos de José Ramón Correa y Aníbal Mosa

La disputa entre Colo Colo y Universidad de Chile no baja en intensidad. Por el contrario, perfectamente se podría afirmar el dictamen de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina la incrementa notoriamente. Basta revisar la furibunda presentación que realizó José Ramón Correa, el abogado de Azul Azul y director de la concesionaria, después de conocer el veredicto. Y no hay que echar muy atrás la memoria para encontrarse con palabras igual de fuertes de Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, la firma que administra al flamante campeón del fútbol chileno.

Si el último mes ha estado marcado por la audiencias en las cortes de primera y segunda instancia del balompié nacional y los próximos pondrán la atención en lo que resuelva el TAS, al que la U ya determinó recurrir, hay otro tribunal que perfectamente podría entrar en juego: el de Honor de la ANFP.

El flanco que abren los dardos de Correa y Mosa

Correa no dejó títere con cabeza. “El abogado de Colo Colo nos hizo la misma imputación y lo invite a que fuera a tribunales y presentara los antecedentes para que nosotros nos defendiéramos. Cuando uno hace imputaciones, las hace en tribunales y esa es la gracia nuestra, cuando sostenemos que Colo Colo robó un campeonato lo hacemos en tribunales, agotando todas las instancias. Si Aníbal Mosa hace eso, y créame que en los tribunales lo conocen, no le va a costar mucho presentar las acciones que corresponde”, respondió frente a una consulta sobre la multipropiedad.

Después, aludió a Pablo Milad. “Él confunde los roles. En algún minuto sostuvo que había que ganar en cancha y no le gustaba lo que estábamos haciendo nosotros y eso es intervenir en decisiones que están sometidas a tribunales independientes de la ANFP. El deber ser el presidente de todos y no tengo duda que lo entenderá... Pero me sorprende su mala memoria, se le olvidó que en el caso Byron Castillo pidió que las instituciones funcionen y ahora que se definiera en cancha. Cuando las situaciones afectan a Pablo Milad, las instituciones deben funcionar y cuando afectan a la U, no”, disparó.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport)

El mismo tenor

El tono es parecido al que ocupó Mosa hace algunos días. En su caso, la diatriba tenía por blancos a la U y a Huachipato. “No sé si sus jugadores estén contentos con la denuncia que hace su dirigencia, porque le faltan un poco el respeto al maravilloso campeonato que ha hecho la U. La primera rueda estuvo primera en casi todos los partidos. Empañarlo con estas maniobras que más huelen a los años 80, habla muy mal de una institución grande como la Universidad de Chile y de los dirigentes que tiene. Para qué hablar de Huachipato que se presta para este tipo de cochinadas”.

Y no solo se quedó en eso, pues luego el mandamás del Cacique apuntó al rol de los acereros. “Nos sentimos totalmente invadidos, no se me ocurriría ponerle una cámara al equipo visitante. Vamos a estudiar acciones legales contra Huachipato, porque considero de que cruzaron una línea. Sabemos que son especialistas para armar enredos, pero nunca pensé que llegarían a una cosa tan baja”, argumentó.

Luego, apuntó a la multipropiedad y aludió directamente a Victoriano Cerda, el presidente de los siderúrgicos. “Dos más dos son cuatro aquí y en la quebrada del ají. Saquen sus conclusiones. Habría que expulsar a alguien, el Consejo de Presidentes, el señor Milad y compañía, deberían tomar cartas en el asunto y que transparenten quiénes son los dueños de la U. Nadie es capaz de transparentar una situación. No le hace bien a la institución del fútbol”, lamentó.

Volviendo a la cámara que se encontraba filmando hacia el palco, Mosa expuso que le pedirá explicaciones a Victoriano Cerda cuando lo vea. “El día que me lo encuentre le voy a preguntar. Cruzó la raya roja el señor Cerda”, acusó.

En Talcahuano, las expresiones causaron profunda molestia. También se mencionó el Tribunal de Honor como posible escenario.

¿Qué dice la norma?

El artículo 68º del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP habla concretamente de la materia. “Las injurias u ofensas en contra de las autoridades, nacionales o internacionales, del Fútbol o de toda persona sometida a la Jurisdicción del Tribunal, de cualquier forma o medio que ellas sean proferidas, serán sancionadas de dos a diez juegos de suspensión o de un mes a un año de inhabilitación, según corresponda”, consigna, en su letra a).

La e) también alude a la situación. “Cualquier acto que pudiese provocar el descrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto, o de los personeros que la representan, será sancionado de cuatro a cincuenta juegos de suspensión o de un mes a tres años de inhabilitación, según corresponda”, establece.