Padre de Joaquín Niemann sale en defensa de su hijo ante las críticas por partir al LIV: “El tiempo le dará la razón”

La decisión de Joaquín Niemann de salir del PGA Tour, donde fue el undécimo mejor jugador de la temporada, al controvertido LIV Series Golf generó una serie de opiniones y cuestionamientos, principalmente en redes sociales. Frente a esto fue Jorge Niemann, el padre del mejor exponente chileno de todos los tiempos, quien tomó la palabra para defender la determinación de su hijo. Lo hizo mediante una reflexión publicada en su cuenta de Facebook, la que tituló Joaco y el LIV Series.

“Joaco siempre tomó grandes y buenas decisiones que en su momento, a la vista de los demás, no lo fueron. A los 12 años salió del colegio normal para dedicarse 100% al golf, muchos de los cercanos lo vieron como un gustito, un error y un capricho. El tiempo habló y salió un campeón sudamericano en prejuvenil, juvenil, campeón mundial y ganó muchos torneos en Latinoamérica y USA. Y fue el top 1 del mundo amateur”, parte señalando.

“A los 18, no pudo y no quiso hacer el paso por la universidad en USA y dio el salto al profesionalismo. También muchas críticas, que ese no era el camino, y gracias a su tesón, trabajo y golf, aprovechó todas las oportunidades para lograr su tarjeta en el PGA. Estuvo 4 temporadas con un creciente éxito, logró ser el mejor latino rankeado en el mundo y luego estar siempre dentro de los 30 mejores de la FedEx Cup”, añade.

Y, en ese sentido, Niemann padre enfrenta directamente a quienes a enjuician a su hijo. “Hoy ven que la decisión que tomó no fue la mejor, que se fue por dinero y otros epítetos que salen de la guata, sin embargo creo que el tiempo le dará la razón finalmente; en 5 años pasarán muchas cosas”, sostiene.

Asimismo, destaca que la oferta fue aceptada con todos los elementos en la balanza y afirma que “Joaco tomó su decisión con toda la info sobre la mesa, los pros y los contras. Él sigue con la misma pasión por su deporte; será una modalidad distinta que al final se abrirá paso en el mundo del deporte”.

“Yo como papá siempre lo seguiré apoyando en todo lo que emprenda y confío en que será muy feliz en esta nueva etapa”, refrenda, antes de rematar con una confesión: “Por último, nadie se va al LIV, LIV Series elige a los mejores. Supieran cuántos golfistas han querido traspasar la línea”.