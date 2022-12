Países Bajos, el primer grande en el camino de Messi y Argentina en Qatar 2022

“Seguramente sea mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo”, declaraba Lionel Messi en la previa del debut de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022, en un duelo que acabó con derrota transandina por 2-1 y que quedará en la historia como uno de los resultados más sorpresivos de este Mundial La albiceleste se recompuso, pasó la fase de grupos, superó los octavos de final y ahora debe afrontar un cruce bastante más complejo: Países Bajos.

La selección de Louis van Gaal son palabras mayores para Argentina si se considera que hasta ahora ha medido fuerzas con la mencionada escuadra saudita, México, Polonia y Australia. Es el primer grande en el camino de Messi y compañía.

Un muro de cinco defensores

Hasta ahora, la Pulga ha marcado tres tantos en esta cita planetaria: uno en el debut, otro ante la escuadra azteca y un último tanto contra los australianos. Esos tres tantos lo tienen como el segundo máximo artillero del Mundial, solo por detrás de Kylian Mbappé, quien ha convertido cinco. Sin embargo, esa segunda posición la comparte con otros nueve futbolistas, entre los que destacan nombres como Richarlison, Olivier Giroud o Marcus Rashford.

Pero ahora Leo tendrá en frente una defensa con muchísimo más roce internacional que las anteriores que ha debido vencer en Qatar 2022. Van Gaal ha optado en todo este certamen por una línea de cinco defensores (tres cuando el equipo ataca) con Virgil van Dijk, uno de los mejores del mundo en ese puesto, la promesa del Ajax Jurriën Timber sumado a Nathan Aké, este último sin demasiada continuidad en el Manchester City. Por los costados, el jugador del Inter Denzel Dumfries, de gran partido ante Estados Unidos en el que anotó un gol, y el experimentado Daley Blind, quien también marcó ante la escuadra de Norteamérica. Aunque parezca difícil de creer, en esta última línea, de momento, no han tenido demasiada continuidad nombres como Matthijs de Ligt (perdió el puesto con Jurriën Timber tras el primer partido), recientemente fichado por el Bayern y Stefan de Vrij, pilar en la defensa del mencionado Inter de Milán.

Las alineaciones que presentarán Países Bajos y Argentina este viernes a las 16.00 horas en el Estadio Lusail.

“No tocó un balón y perdimos en los penales”

Países Bajos, u Holanda en otros tiempos, contra Argentina es un duelo que tiene historia en las copas del mundo. Hace algunos días Louis van Gaal conversó con la televisión de su país sobre el encuentro que jugarán en estos cuartos de final y recordó el enfrentamiento en Brasil 2014 en semifinales. El DT de 71 años efectuó declaraciones que no cayeron bien al otro lado de la cordillera: “En la semifinal que jugamos contra Argentina no tocó un balón y perdimos por penales. Ahora queremos revancha”. Sin embargo, días después, al ser consultado en la conferencia de prensa previa al partido sobre cómo pretende parar a la Pulga, ocultó sus cartas y no reveló detalles: “No vamos a revelar nuestra táctica porque sería una auténtica estupidez si lo dijéramos. Lo vamos a parar con el equipo, vamos a jugar como un equipo contra él y los otros diez”.

Ambas selecciones han tenido que batirse en más de una oportunidad en instancias importantes de los mundiales. De hecho, este será el sexto duelo por el certamen planetario entre los dos países. La historia comenzó en Alemania 1974 con una apabullante victoria europea por 4-0, el segundo duelo fue el triunfo transandino en la final de Argentina 1978 y que significó la primera corona mundial para la albiceleste, el tercero fue el 2-1 de los naranja en los cuartos de final de Francia 1998, en el cuarto encuentro igualaron sin goles por la fase de grupos de Alemania 2006 y el quinto es la mencionada semifinal de Brasil 2014, en el que la albiceleste avanzó a la final por penales, la cual perdió ante Alemania en la prórroga.

De estos cinco enfrentamientos, en los dos últimos ha participado Lionel Messi (2006 y 2014) y sobresale que el actual jugador del PSG está invicto ante el equipo de Los Tulipanes. Al menos, la estadística favorece a Leo en su última oportunidad de cumplir su gran sueño.