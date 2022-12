El particular consejo del francés Dayot Upamecano para que los rivales puedan frenar a Mbappé: “Hay que dormir temprano”

Francia, junto con Brasil, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial de Qatar 2022. Tras una buena fase de grupo, se mostraron sólidos ante Polonia y se impusieron por 3-1. Ahora el rival es más complicado: se trata de Inglaterra, pero hay confianza en el plantel del actual campeón vigente del certamen. Uno de los que se ha ganado un lugar a punta de buenas actuaciones al lado de Raphaël Varane es Dayot Upamecano. El jugador del Bayern solo no fue titular en el último encuentro de la fase de grupos ante Túnez, en el que Didier Deschamps dispuso de un equipo mayoritariamente suplente.

El central de 24 años tuvo palabras para los ingleses, específicamente para el capitán de esa escuadra, Harry Kane, con quien tendrán un especial cuidado gracias a la ayuda de alguien que conoce al artillero: “Los ingleses son jugadores de talla mundial, pero vamos a ver videos. Hugo (Lloris) nos va a ayudar a estudiar a Harry Kane. Es un delantero que se mueve mucho”.

Sin roces con Mbappé y la fórmula para detenerlo

Al defensa se le consultó durante la conferencia de prensa previa al partido en reiteradas oportunidades por Kylian Mbappé, la gran figura que posee la selección francesa en estos momentos. Primero, negó haber tenido algún roce con el astro del PSG: “No le puse en su lugar, simplemente le dije que cerrara la banda, es todo. Yo veo el partido como un defensa, es lo que hago en Bayern y también aquí. Pero también él puede darme consejos”.

Luego, al hablar sobre el buen momento que viven Mbappé y Haaland entregó un particular consejo: “¿Cómo pararlos? Bueno, hay que dormir temprano… Son dos jugadores diferentes, de clase mundial. Mbappé avanza, Haaland es más fuerte en el área, espera el pase de De Bruyne y ahí está. Como defensa, contra ellos, no es nada fácil”.

Por último, no quiso polemizar con las palabras del defensa inglés Kyle Walker, quien en la previa declaró: “Mbappé no se va a interponer en mi camino para ganar el Mundial”. Upamecano fue cortante: “Kylian no lee la prensa”.