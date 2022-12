Kyle Walker, el defensa inglés que amenaza a Kylian Mbappé: “No se va a interponer en mi camino para ganar el Mundial”

La historia de Kyle Walker en esta cita planetaria da para una serie de ciencia ficción. El hombre del Manchester City casi se pierde el Mundial por una lesión, que lo llevó al quirófano en octubre. Luego fue relegado a la banca por Kieran Trippier y desde allí tuvo que ver como su compañero jugaba a gran nivel en la goleada ante Irán (6-2) y el empate sin goles ante Estados Unidos.

Pero su entrenador, Gareth Southgate, le dio una oportunidad ante Gales y su desempeño fue tan bueno, que repitió con Senegal y hoy en la isla europea nadie duda que es el único que puede frenar a la gran estrella de Qatar 2022: Kylian Mbappé.

“Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque”, aseguró el lateral cuando fue consultado por el papel que le están dando en su país. Y para que no quedaran dudas que está dispuesto a asumirlo de la mejor manera, Walker agregó: “Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a interponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país”.

Es tanta la seguridad de este futbolista de 32 años que le lanzó un desafío al astro del PSG: “¿Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo”, anunció y sostuvo: “No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada. Es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”.

Por último, el nacido en el Reino Unido pidió que no se enfoquen sólo en Mbappé, pues ambas selecciones son mucho más que un nombre propio y tienen sus atributos para quedarse con el duelo de cuartos de final, el cual se jugará este sábado a las 16 horas.

“Es una herramienta más de su arsenal, pero no la única. Hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembelé, que para mí es igual de bueno”, concluyó.