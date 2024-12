De Palestino a conquistar Argentina: Racing comprará a Maximiliano Salas

Maximiliano Salas, jugador que estuvo en Palestino entre 2022 y 2023 y que se convirtió en un pilar en la consagración de Racing en la Copa Sudamericana 2024, se afianza en Argentina. El delantero, que supo brillar en los pastos de La Cisterna y que ahora encandila a Gustavo Costas, se prepara recibir una suculenta oferta proveniente desde la administración del elenco de Avellaneda. En el Cilindro, quieren que permanezca sí o sí, por lo que comprarán su carta para asegurar su estadía durante los próximos años.

Salto definitivo

Gustavo Costas conoció a Maximiliano Salas cuando le tocó dirigirlo en Palestino. Bajo la conducción del entrenador argentino, el ariete -que también tuvo un paso anterior en O’ Higgins de Rancagua- jugó 47 partidos y registró 18 goles y ocho asistencias. Precisamente, aquellos números, fueron el motivo que despertó el interés del DT por llevarlo con destino a Avellaneda.

Vistiendo la camiseta de la Academia se convirtió en un inamovible, tanto así, que fue una figura consular en la consecución de la primera copa internacional de Racing en casi 36 años: anotó tres tantos, uno de ellos con un golazo en la semifinal de ida ante Corintihians, en Sao Paulo, y se matriculó con dos asistencias, una en la final frente a Cruzeiro, en Asunción.

A causa de estas destacadas participaciones, tanto en la Liga Argentina como en el certamen continental, en el club albiceleste tomaron una decisión. Según información de Olé, la dirigencia comprará la carta del futbolista de cara a la temporadas venideras. “Desde el club se comunicaron con el representante del jugador y le anunciaron que se hará uso de la opción de 1.500.000 dólares por el 100% de la ficha, que le pertenece a Palestino. Posteriormente, se le renovará hasta fin de 2026 el contrato que se le vence -por préstamo- a fin de diciembre próximo”. señalan desde el mencionado sitio.

Sin embargo, pese a que desde la nación vecina dan por hecho que el dinero irá directo a las arcas del equipo tetracolor, en La Cisterna desmienten la situación y aseguran que no existe ningún vínculo contractual, por lo que no recibirán dinero alguno. “Palestino no recibirá nada. Extrañamente ha sido en todas partes eso, pero el jugador se fue hace un año como jugador libre. Él estuvo un año y medio y nosotros pagamos una cifra por ese periodo. Tratamos de renovarlo, pero ya tenía la oferta de Racing y de Gustavo Costas. Él ya no tiene nada que ver con nosotros. Se ha dicho que vamos a recibir US $1,8 millones, pero eso es falso”, asegura Henry Abuawad, presidente de Comisión de Fútbol del club, en conversación con El Deportivo.

Con esta transacción inminente, que irá destinada al entorno del deportista, Salas ya se prepara para afrontar los desafíos que se avecinan en el corto y largo plazo. En el escenario inmediato, los dirigidos por Costas todavía siguen prendidos en la pelea por hacerse con la corona de la Primera División Argentina, a solo dos unidades de Vélez Sarsfield, único puntero, con tres compromisos por disputarse. En el futuro, en tanto, tendrán que afrontar una participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 y la Recopa Sudamericana ante Botafogo.