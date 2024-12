Esteban Paredes atiende a El Deportivo en una banca de una de las canchas auxiliares del estadio Monumental. Luce una camiseta roja y se prepara para enfrentarse a un combinado de influencers junto a otras figuras históricas albas. El entrenamiento tiene un valor agregado, pues marca el retorno de Claudio Borghi al Monumental. El Bichi prepara a quienes representarán a Colo Colo en el Duelo de Leyendas que se jugará el 7 de diciembre en el estadio Monumental.

El Tanque se toma el partido en serio. “Yo creo que tiene un gustito especial. No sé si a revancha, pero, sí, claro, en el partido anterior, Colo Colo quedó eliminado de la Libertadores contra River. Va a estar duro. Nos lo tomamos muy en serio. La próxima semana vamos a entrenar de martes a viernes y nos vamos a concentrar para que, obviamente, para que sea un buen espectáculo”, afirma.

El adiós y el título albo

¿Ahora sí su adiós al fútbol es definitivo?

Sí. Ya está bueno. Le hice un favor a Santiago Morning porque, de verdad, yo no quería jugar. Ya cierro un ciclo. Solamente me quiero enfocar en lo que estudié, que fue la dirección deportiva. Tratar de tomar experiencia, de aprender muchísimo y tomar rumbo en eso. La próxima semana tengo una reunión con Santiago Morning. Si está el proyecto intacto, yo creo que voy a seguir ahí.

Esteban Paredes en su última etapa con Santiago Morning. Foto: Photosport.

¿Cómo vivió el término del campeonato, el título, la definición con la U?

Hace mucho tiempo que no se veía un campeonato así, de esa magnitud, muy peleado. Creo que la U se farreó el campeonato, más allá de lo que se haya dicho, de las declaraciones de los jugadores, de que iban a ir al TAS. Creo que la U se farreó el campeonato y Colo Colo aprovechó. Como se dice, de atrás pica el indio. Estaban diez puntos arriba. Si bien Colo Colo tenía tres partidos menos, tenía que jugar y ganar. Colo Colo, sin la Copa Libertadores, tomó mucho más fuerza, mucho más peso. Enfrentó los partidos de buena forma. Copiapó en el último partido lo complicó, pero bueno, sacó lo que tiene Colo Colo, la garra, el juego, la gente que tiene más experiencia, como Pavez, Arturo, el Peluca (Falcón) y también los jugadores más jóvenes que se vieron muy bien en ese partido al final.

¿Por qué se le farreó la U?

En el último partido se pierden dos o tres goles, bajo el arco. Y ahí sale el rumor, salen las declaraciones de los jugadores, de los dirigentes, de que Colo Colo había ganado el campeonato de mala forma. Se perdió un gol Palacios, solo bajo el arco; Pons también se perdió. En el que reclamaban fue una faltita, pero fue falta. Por eso creo que se lo farreó la Universidad de Chile.

Si la U convertía en el Estadio Nacional, ¿no se hablaba del TAS, por así decirlo?

No se hablaba ni de ir al TAS, ni de la secretaría. No se hablaba de nada. Obviamente, se iba a un partido definitorio que hubiese sido muy lindo.

Gustavo Canales salió a enfrentarlo. Usted mandó a la U “a llorar a otra parte” y él lo trató de ignorante.

A ver. Él me llama el otro día y me dice, ‘Esteban, tú sabes la buena onda que tenemos’ y es verdad, tenemos una súper buena onda, estuvimos en la Selección. La hija mayor creo que le maneja el Instagram, y en ese momento la hija más pequeña, que creo que es súper fanática de la Universidad de Chile, según lo que me dice él, es quien pone el texto, y lo borran de inmediato. Esa fue la explicación que me dio.

¿Le creyó?

Sí, obviamente, tengo que creerle. Como te digo, tenemos una muy buena relación. Siempre nos llevamos súper bien. Estuvimos en la Selección juntos, concentrados. Igual me pareció extraño que él haya dicho eso. Pero, bueno, me dice que su hija lo hizo.

Ahora, con el conocimiento que le dan sus estudios, ¿le parece que esta disputa tenía que llegar al TAS, o debió haberse resuelto de otra forma?

Yo creo que está un poquito de más el tema del TAS. Y, te vuelvo a repetir, yo creo que la U se lo farreó en el último partido. Si está en las bases que se puede ir a los tribunales, es válido, pero creo que salió que no tenían las pruebas suficientes como para ir al TAS. Colo Colo es un merecido campeón.

Se está transformando en una práctica habitual que los campeonatos chilenos se resuelvan en los tribunales ¿qué le parece?

Sí. No sé si me parece justo pelear un campeonato en el TAS, o en el Tribunal de Disciplina. Creo que hay que tener pruebas muy claras, muy concretas como para ir al tribunal y pelear los puntos ahí. No creo que sea una buena forma de pelear un campeonato. Hay muchos clubes que lo han hecho, pero que no tienen las pruebas suficientes y claras para poder ganar los puntos. Me parece extraño.

Colo Colo está buscando un delantero. Si tuviera que elegir, ¿de qué características?

Yo creo que alguien que se complemente con Correa, porque Correa terminó muy bien, haciendo goles, con mucha confianza, viniendo a buscar más abajo, llegando al área. Hay que buscar a alguien que juegue a su lado. No que lo saque.

¿Y más atrás?

Un central por izquierda. También tienen que renovarle a Wiemberg. Es un excelente lateral izquierdo, lo ha hecho muy bien. Y creo que nos falta 10, que dé los pases a los extremos, o a los delanteros, para dejarlos solo. El 10 es el que nos falta como para ir y pelear algún título internacional.

¿Hubiera dejado ir al Colo Gil?

Es difícil, pero por ahí tapo a Pizarro, que es de casa, es joven. Es el que tiene que jugar en esa posición. Y si Colo Colo está buscando tratar de no gastar mucho dinero, o dejar ir a algunos jugadores que por ahí alternaban, sería bueno que reinvirtieran en ese 10 o en el centrodelantero que se necesitan.

¿Se puede ilusionar Colo Colo con la Copa?

Yo creo que sí. River no pasó por encima de Colo Colo. Estuvieron sumamente parejos los dos partidos. Incluso, en su momento, Colo Colo allá estuvo un poco mejor que ellos. Les costó mucho llegar al arco. Colo Colo tuvo opciones, pero, claro, no teniendo jugadores clave, como el 10, el delantero neto que tenga una y haga el gol, es difícil pelear un campeonato de esa magnitud.

¿Cómo va a ser esa Supercopa con la U?

Va a ser un lindo partido. Sin dudas.

Esteban Paredes celebrando su gol ante el Atlas de México en la Copa Libertadores 2015.

Aterriza a la Roja

Respecto de la Selección, ¿mejora el ánimo después de haberle ganado a Venezuela?

Hay que mantener los pies sobre la tierra. La verdad, debe haber un milagro para poder clasificar. Si sumas y restas, Paraguay está muy bien, Ecuador está muy bien. Venezuela, dentro de todo está mucho mejor que nosotros. Bolivia se ha hecho muy fuerte como local, subieron 500 metros más. Y nos tocan Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia. Tendríamos que ganarlos todos para poder clasificar al Mundial. Está complicado, difícil.

¿Renunció a sus convicciones Gareca al llamar a los históricos? Primero a Isla y, ahora, a Vidal?

No, porque él lo dijo en su momento. Que si tenía que llamar a Arturo, a los de la Generación Dorada, lo iba a hacer. No ha roto sus dichos. Esperemos que encuentre la clave, porque creo que todavía no lo encuentra, para poder ganar los partidos importantes que tenemos.

Esteban Paredes luce la bebida energética que lanzó como emprendimiento.

¿Dónde está el elemento que tiene que encontrar para transformar a la Selección en un equipo confiable?

Primero, tiene que encontrar el funcionamiento y tratar de cambiar el juego, porque de repente nos vemos muy mal. A ratos jugamos bien. Eso tiene que ser constante. Hay que ir probando. El jugador chileno tiene la mentalidad, desde hace unos años, de ir a presionar, más cuando jugamos como locales. Está un poquito más o menos nublado el profe y, por ahí, creo que no está la convicción de los jugadores. Hay que trabajar mucho para ver que exista el milagro.

Energía es la que falta y la que aporta su bebida.

Aquí está la energética Leyenda 216, inspirada en los colores de Colo Colo y la imagen clásica que yo tengo. Está muy buena. Ojo que yo se las iba a hacer a Colo Colo y no quisieron.