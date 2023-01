Palestino y Audax igualan en el regreso de Marcelo Díaz al fútbol chileno

Marcelo Díaz fue titular en el estreno del cuadro itálico en el Campeonato Nacional. Los tanos se trasladaron hasta La Cisterna y empataron ante Palestino. El otrora seleccionado nacional inició jugando como libero, una posición en la que se le vio incómodo. A pesar de conocer el puesto —en la Roja lo ocupó en algunos cotejos— como los suyos no manejaban el balón, la presión de los baisanos causó estragos. Pasada la media hora subió al medioterreno y ahí estuvo más activo.

El formado en Universidad de Chile fue sustituido cuando ganaban por la mínima, a los 86′. Minutos atrás, Gonzalo Sosa abría la cuenta con un golazo. Finalmente, Maximiliano Salas le amargo la tarde al Audax y lo igualó para los de Pablo Sánchez, en el primer minuto adicional de los ocho que había dado el juez.

Una vez consumado el encuentro el ex Basilea de Suiza dio sus impresiones de la paridad. “Sumar de visita es importante. Habíamos trabajado en la semana lo que hicimos en los primeros minutos, pero cambiamos al ver el juego del rival. A la larga nos vimos mejor”, expuso a los micrófonos de la transmisión oficial.

El bicampeón de América se plantea objetivos altos en la temporada 2022 con el cuadro tano. “Estamos para competir de igual a igual contra todos los equipos. Me he sentido muy bien, cómodo y agradecido del cariño que me brinda la gente. Ya verán nuestra mejor versión en el torneo. Quiero disfrutar, pasarlo bien y, por qué no, salir campeón. Hemos formado un gran equipo y debemos creer”, plantea.