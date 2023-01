Los cinco refuerzos que prometen revolucionar el Torneo Nacional

Los equipos ya se arman para el 2023. Luego de algunas jornadas de incertidumbre, durante el penúltimo fin de semana de diciembre, la ANFP dio a conocer el fixture del próximo Campeonato Nacional. Allí muestran que la competencia arrancará durante la semana del 23 de enero. Sin embargo, a poco menos de un mes, los clubes ya han anunciado a gran parte de las incorporaciones que suman para la temporada entrante.

Universidad de Chile, por ejemplo, deposita sus esperanzas en Leandro Fernández. Es cierto que los azules también han oficializado a Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Federico Mateos y Nicolás Guerra, pero es el atacante argentino es quien genera más expectativas en la fanaticada. En el caso de Universidad Católica, es Eugenio Mena quien más revuelo provoca, claro que Franco Di Santo es un nombre que llama la atención, dada su trayectoria en el fútbol europeo.

En lo futbolístico, hay muchos ojos puestos en lo que hará Marcelo Díaz en Audax Italiano, club al que arribó luego de su frustrado intento por regresar a Universidad de Chile, que, pese a las aspiraciones del futbolista, no lo tenía en sus planes.

Hay otro nombre que llama la atención: Luciano Cabral, el refuerzo de Coquimbo Unido vuelve al fútbol profesional luego de cinco años en la cárcel. Su nivel genera incertidumbre, pero en su momento fue una de las promesas de Argentinos Juniors y llegó a ser seleccionado Sub 20 con la Roja.

Fernández en la nueva U

“Me enteré acá en Chile de la cantidad de años en que Universidad de Chile no ha logrado vencer a Colo Colo. Eso va a cambiar”. Con esas palabras, Leandro Fernández se plantea su primer desafío en el país. El atacante se tiene confianza. A sus 31 años, cruza la cordillera para vivir su cuarta experiencia fuera de Argentina. Antes pasó por Tijuana, de México; Comunicaciones, de Guatemala; Internacional, de Brasil; y Nacional, de Uruguay.

En su nación defendió las casacas de Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Vélez Sarsfield e Independiente. En su presentación con la camiseta estudiantil, expone que viene con aspiraciones grandes. “Siempre trato de entrar al campo de juego pensando en hacer dos o tres goles y si no en asistir y si no en brindarme en un cien por ciento para el equipo”, decía.

Leandro Fernández en la pretemporada azul.

A la U llega procedente del cuadro rojo de Avellaneda. Durante 2022 fue uno de los buenos valores de la escuadra que era dirigida por Julio César Falcioni. El oriundo de Santa Fe tuvo un primer paso por el equipo más ganador de la Copa Libertadores, entre 2016 y 2020, luego partió. La temporada pasada tuvo su retorno, anotando nueve goles en 32 partidos, siendo titular en 26.

De los refuerzos confirmados por Azul Azul, de momento, es el único que llega de una liga extranjera. Eso eleva la expectación existente por parte de los hinchas laicos, que buscan que lidere el ataque de un elenco que desea dejar atrás los resultados del último lustro. Fernández, además, fue visado por Mauricio Pellegrino, el técnico que comandará el destino universitario.

Los nombres de la UC

Guillermo Burdisso, Byron Nieto, Eugenio Mena y Franco Di Santo son los refuerzos de Universidad Católica. Además, retornó Alexander Aravena a San Carlos, quien estuvo en Ñublense durante el 2022. Claro que el ex Racing es el nombre que más esperanza genera en los cruzados. Desde que se supo de su arribo, los fanáticos hicieron ver que disputaran el 2023 con dos carrileros bicampeones de América.

El nacido en Santiago Wanderers representa el salto de calidad que Ariel Holan busca en su plantilla. De la misma manera, el ex Universidad de Chile asegura que tomó la opción de la UC por los objetivos que le presentaron. “Mi paso por la U fue muy lindo y exitoso, pudimos lograr torneos a nivel nacional e internacional, pero opté por Católica por el proyecto que me brindó. Siento que el club siempre tuvo el interés real para yo estar aquí”, dijo en su presentación.

Eugenio Mena y Franco Di Santo, refuerzos de la UC para 2023.

Distinto es el caso de Franco Di Santo, un refuerzo que, por nombre, es un golpe importante para el mercado nacional, pero que no termina de convencer a la fanaticada del club franjeado. Sus diez años en Europa, al parecer, no son suficientes, porque sus números desde su retorno a América —con pasos con Brasil, Argentina y México— no han sido positivos.

Siete goles en 33 partidos con el Atlético Mineiro, 13 en 39 con San Lorenzo y dos en 15 con Tijuana son la productividad que presenta desde 2019 a la fecha. Las aspiraciones en la precordillera son que retome el nivel que mostró cuando saltó de Audax Italiano a Europa. De eso, casi dos décadas. Sin embargo, no deja de ser un fenómeno poco visto en nuestra liga.

El caso Díaz

Marcelo Díaz quería jugar en Universidad de Chile. Así lo dejó en claro la semana pasada, cuando vio frustrada cualquier posibilidad de retornar al CDA y se descargó a través de su cuenta de Instagram. “Hice todo lo que estaba a mi alcance y más para regresar. Intente todas las formas posibles: pedí ayuda, pedí que intercedieran por mí y siempre fui respetuoso con la institución. Quise aportar mi granito de arena con la única intención de volver a ver a la U donde merece estar, pero no se pudo”, expresó en una parte del escrito.

Desde Azul Azul indican que el futbolista no está en los planes de Mauricio Pellegrino. De tal forma que el volante terminó firmando en Audax Italiano. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el mediocampista optó por los tanos debido a sus deseos de quedarse en Santiago y que los de La Florida disputarán la Copa Sudamericana 2023.

Marcelo Diaz con la camiseta de Racing Club de Avellaneda. Foto: Gustavo Ortiz/Jam Media/AgenciaUno

En Audax Italiano se frotan las manos. En su presentación, cuando el jugador aún tenía esperanzas de irse a la U, el DT Manuel Fernández ya se refería a la posibilidad de ficharlo. “Es un jugador que tiene jerarquía y una trayectoria que no hace falta describirla. Me parece que encajaría bien en el modelo de juego que vamos a implementar acá”, declaraba. En el certamen subcontinental, los itálicos enfrentan a Universidad Católica en la fase pregrupal. El duelo es a partido único.

La revancha de Cabral

Hace exactos cinco años, el 1 de enero de 2017, la vida de Luciano Cabral cambió para siempre. El futbolista nacido en Argentina, pero con nacionalidad chilena, vio truncada su carrera. No fue por algo ocurrido dentro de la cancha. Lejos de eso. Participó en el homicidio de Joan Villegas, lo que lo llevó a ser condenado a nueve años y medio de prisión.

El presidio, eso sí, fue más corto. En octubre de 2022 obtuvo la libertad condicional. Algo que venía tramitando hace un tiempo. Meses después de ello, Coquimbo Unido oficializó su incorporación. El jugador anticipaba, en conversación con El Deportivo, sus intenciones de radicarse en Chile una vez que saliera de la cárcel. “Es mi gran deseo: poder revivir nuevas cosas en un país que me ha dado mucho cariño y afecto, cosas que aquí no encontré”, decía.

La imagen del video de presentación de Cabral en Coquimbo.

En los inicios de su carrera, Luciano Cabral se vislumbraba como una de las promesas del balompié transandino. Militaba en Argentinos Juniors y era comparado, por su habilidad, con Juan Román Riquelme. Ahora, luego de años de inactividad, tiene la oportunidad de relanzar su carrera en un club que zafó de perder la categoría en la última jornada de la Primera División 2022.