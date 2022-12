Franco Di Santo: “Cuando me llegó la propuesta de Universidad Católica ni siquiera lo dudé”

Corría el año 2006 y la Generación Dorada comenzaba a brillar en el fútbol chileno. Pero hubo un nombre, el de un argentino, que destacó junto a ellos y quedó grabado en la memoria de los amantes del fútbol: Franco Di Santo.

El entonces goleador de Audax Italiano deslumbraba por su velocidad y poder de fuego y muy pronto, las grúas del fútbol extranjero se lo llevarían a Europa. El fútbol inglés (Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan), alemán (Werder Bremen y Schalke 04), español (Rayo Vallecano), Brasil (Atlético Mineiro), argentino (San Lorenzo), turco (Göztepe) y méxicano (Xolos de Tijuana) fueron testigos de sus conquistas y ahora, con 33 años, el ariete firmó por dos años con Universidad Católica.

“Estoy contento. Vuelvo al fútbol que me vio nacer profesionalmente y a una institución grande en Chile, espero poder darle muchas alegrías a la gente”, es lo primero que dijo el nacido al otro lado de la cordillera en la página web oficial de los cruzados.

Luego agregó que “estaba jugando en México y cuando me llegó la propuesta de Católica ni siquiera lo dudé. Vuelvo a un país al que le tengo mucho cariño, que me entregó todas las herramientas y la posibilidad de crecer futbolísticamente para hacer una carrera bastante buena. El hecho de volver a Chile, a un club tan grande, no me generó dudas. Soy mendocino, tengo la familia cerca y esa es otra cosa que me motivó. Espero darles grandes alegrías al club”.

Consultado sobre cuál sería el aporte que le puede entregar a la institución estudiantil, Di Santo respondió sin dudar: “Goles”. Enseguida añadió: “Lo principal es eso y viene de la mano con la posición. Pero también esfuerzo, sacrificio y lo que pida el club y el plantel... ¡vamos a estar dispuestos para que Católica logre los objetivos!”.

Y esas metas pasarán por el rendimiento que les pueda sacar Ariel Holan, el cual -según el transandino- “es un técnico que pasó por acá y le fue muy bien. Es respetado, exigente y eso es una de las cualidades principales que me traen acá. Es un técnico que saca lo mejor de uno y quiere ganar todo. Con eso, a uno lo lleva a tomar la decisión del volver al fútbol chileno”.

Por último, el artillero señaló que “mi evolución en estos años ha sido sumar experiencia por varios torneos, como el inglés, alemán y español, entre otros. Hoy soy un jugador más grande, con más años y experiencia, pero siempre con las mismas ganas que cuando me fui”.