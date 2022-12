La carta de presentación de Leandro Fernández en la U: “Siempre trato de entrar al campo de juego pensando en que haré dos o tres goles”

Lo primero que hace un jugador al llegar a la Universidad de Chile es posar con la camiseta de los azules, hacer el símbolo que caracteriza a su hinchada con la mano y prometer que romperá la larga parternidad que tienen Colo Colo sobre los azules en el Superclásico.

Pero el nacido en el otro lado de la cordillera y contratado para inflar las redes, Leandro Martínez, no quiso vender humo. Consciente de que los últimos años de la U han sido bastante malos, ha estado al borde del descenso en los últimos cuatro torneos, el artillero responde así a la pregunta sobre el Cacique: “La motivación es estar acá y que me hayan elegido. Estoy al tanto de lo que ha pasado en los últimos años y ahora debemos conformar un gran grupo y tener un plantel para tratar de ganar todos los partidos que sean posibles”.

Luego agrega que está “contento de llegar a una gran institución, la cual me ha recibido muy bien y esperando ya que arranque todo para jugar. Me gustan los desafíos y por eso estoy acá”. Acto seguido, añade que “vamos a tratar de pelear todo lo que juguemos y con respecto al torneo de enero, tenemos que empezar a prepararlo ahora. Como siempre digo, hay que subirse al tren lo más rapido posible para que el año que viene sea muy bueno y se olvide todo lo que ha sucedido”.

En lo que si se agranda el nacido en el otro lado de la cordillera es en su función dentro de la cancha. “Siempre trato de entrar al campo de juego pensando en hacer dos o tres goles y si no en asistir y si no en brindarme en un cien por ciento para el equipo”, dice y concluye que “creo que puedo jugar de lo que me pida el entrenador, ya me conoce más, porque me tuvo y buscará la mejor posición para que le vaya bien al equipo”.