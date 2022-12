Leandro Fernández, nuevo refuerzo de la U: “Cuando supe que Pellegrino agarraba el club, me puse contento, porque sé cómo trabaja”

Esta mañana fue anunciado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y por la tarde ya aterrizaba en Santiago. Se trata de Leandro Fernández.

“Estoy contento, con muchas expectativas, con ganas de conocer al club, a los compañeros y vengo con mucha ilusión”, aseguró el delantero de 31 años y que proviene de Independiente.

Su fichaje no fue casual. La contratación de Mauricio Pellegrino fue clave: “Pellegrino me conocía, pero antes hablé con Manuel Mayo (gerente deportivo de Azul Azul) y cuando supe que Mauricio agarraba el club, me puse más contento, porque sé cómo trabaja y ojalá sea un lindo desafío para todos”.

El ariete y el estratega coincidieron en Avellaneda el 2016 y la campaña no fue mala: en los once partidos que alcanzaron a compartir (el DT se iría en junio de ese año), marcó tres goles y sumó 749 minutos. Pero eso no fue lo único que ayudó a que firmara por dos temporadas, pues confesó que habló con Nery Domínguez y Leandro Benegas. “Me pusieron al tanto de lo que es el club y ahora que ya lo conozco desde fuera, quiero conocerlo por dentro”, acotó.

Consultado acerca de cuál es su estilo de juego, Fernández explicó: “Soy un delantero que me gusta jugar con un 9 de área y yo suelto. Después, tengo esfuerzo, sacrificio y trataré de de devolver con goles, la oportunidad que el club me dio”.

¿Y qué dijeron en el Centro Deportivo Azul sobre su arribo? “Es una gran noticia para nuestro club la llegada de un jugador de la categoría de Leandro Fernández, quien se suma a nuestro equipo con toda la experiencia que le dio el fútbol argentino”, sostuvo Mayo. “Estamos seguros que será un gran aporte. Es muy valorable también el esfuerzo que hizo para integrarse rápidamente, lo que habla de sus ganas y compromiso”, concluyó.