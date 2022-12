Ben Brereton aún lamenta la ausencia de la Roja en Qatar 2022: "Hay que asegurarse de no quedar afuera de nuevo"

En la Roja aún lamentan la ausencia en Qatar 2022. Claudio Bravo y Arturo Vidal lo han dado a entender con sus declaraciones. El portero, al decir que hay equipos con menos nivel que Chile. El volante, con su intención de llegar a la cita de 2026. A ellos se suma uno de los nuevos valores nacionales, Ben Brereton, quien asegura estar viendo el Mundial.

“Me encanta mirar fútbol y trato de ver la mayor cantidad de partidos todos los días. Ha sido muy entretenido hasta ahora y lo he disfrutado mucho”, dice, en conversación con Sky Sports, sobre la cita de Medio Oriente. Al respecto a la ausencia del Equipo de Todos, el artillero asegura que: “Me gustaría estar ahí. A mí y a todos mis compañeros de Chile nos hubiese encantado, es el escenario más grande”.

En ese contexto, para el atacante es imperativo participar del próximo certamen planetario, por lo que asegura que debe ser un tema de conversación para el camarín nacional. “Cuando nos veamos de nuevo, esa será la charla que tendremos con mis compañeros. Tenemos un buen equipo. Espero que podamos tener buenos resultados para estar ahí en cuatro años más”, asevera.

Brereton ya palpita el arranque de las clasificatorias, previsto para marzo de 2023. “No pudimos ir esta vez, pero tenemos que trabajar duro y a toda máquina cuando comiencen las Eliminatorias. Debemos asegurarnos de no quedar fuera de nuevo”, sostiene.

El rendimiento de Brereton vivió un alza exponencial luego de sus primeros llamados a la Roja. Reconoce que entrenar con algunas figuras nacionales fue un golpe de energía para él: “Para mí una de las mejores cosas ha sido entrenar con todos los jugadores, verlos jugar y aprender de ellos. Hay algunos futbolistas muy destacados en el equipo”.

De hecho, el delantero recuerda con especial cariño su primera conquista con la Selección, que fue ante Bolivia, en la Copa América 2021. “Marcar cuando salí por primera vez de titular fue un momento increíble para mí y mi familia”, rememora.

Ben Brereton, con la camiseta del Blackburn Rovers.

Un gran presente

El atacante del Blackburn Rovers goza de un gran momento de forma. Es el goleador de su escuadra y uno de los mayores anotadores de la Championship, con diez. “Realmente he disfrutado el comienzo de la temporada. Estamos entre los seis primeros, así que no tenemos nada de qué quejarnos, pero siempre quiero más. Estoy feliz con los goles que he marcado hasta ahora, pero creo que todavía necesito trabajar en mi detener el juego”, apunta.

El gran objetivo del elenco de Brereton es el ascenso. De manera que el artillero se entusiasma con en eventual retorno a la Premier League. “Hemos tenido este descanso y un poco de recarga, ahora tenemos que ir de nuevo en la segunda mitad del curso. El trabajo habrá sido en vano si no lo mantenemos. Eos equipos quieren llegar a los play-offs o subir directo. Tenemos que seguir trabajando duro”, afirma al respecto de su equipo.

En la Segunda División de Inglaterra, la escuadra del chileno figura en la tercera posición, con 36 unidades, cinco menos que el Burnley, líder absoluto de la categoría, y dos menos que Sheffield United, escolta.