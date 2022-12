Arturo Vidal: “Se critica mucho cuando quedamos fuera del Mundial, pero nadie se acuerda que ganamos dos Copa América”

Arturo Vidal se encuentra en plenas vacaciones después de haber conseguido junto a Flamengo los títulos de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil. Sin embargo, en este periodo mundialista ha revivido la pena que significó no poder alcanzar uno de los cupos para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

A pesar de esto, el jugador de 35 años aún mantiene la esperanza de volver a estar presente en un Mundial. Claro que esto estuvo en duda por algunos momentos, pues en medio de las celebraciones del Mengao el Rey había publicado una encuesta en sus redes sociales preguntando si se retiraba o no de la selección.

“La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando”, declaró Vidal en diálogo con Prensa Fútbol.

Agregó que “se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección”, aseguró.

También aprovechó para hablar de los errores que dejaron a la Roja fuera de la competencia que se desarrolla en Qatar. “Hay muchas cosas que uno podría decir, pero creo que faltó un poco el recambio, un poco de ayuda a los mismos jugadores que estuvimos 10 o 12 años. Nunca una selección duró tanto tiempo jugando junta tantos campeonatos. Jugamos Copa América a cada rato, jugamos la Centenario y Confederaciones”.

“Fue duro el golpe, si uno ve ya la mayoría no está jugando. Fueron 12 o 15 años muy duros para la selección chilena, entonces esperamos que con jugadores nuevos seamos más de 25, que sean 40 o 50 jugadores los que puedan aportar a la selección”, manifestó.

La próxima cita mundialista será en 2026 en el torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México y quiere estar presente en ella. “yo espero estar en el próximo Mundial si Dios quiere. Lo más importante ahora es cuidarse, no tener lesiones, que eso es lo que te acorta la carrera. Pero me siento muy bien, tengo 35 años y tengo contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica. Y voy a seguir ahí, vamos a seguir peleando todo. Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo”, lanzó.

Y si el regreso a una cita planetaria no se da desde la cancha, la esperanza continuará desde el banco. “Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. A eso apunto, para poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, cerró.