Claudio Bravo aún llora la ausencia de Chile en Qatar: “Veo selecciones que están bajo nuestro nivel”

Claudio Bravo aún lamenta la ausencia de Chile en el Mundial. Aunque el golero mira el torneo de reojo y prefiere repartir el tiempo libre entre su familia y las actividades sociales que realiza, igualmente reconoce que le duele no estar con la Roja en el certamen, como aconteció en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014.

“Sí. El otro día fui a Polonia –en la gira internacional del Equipo de Todos-, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial. Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados”, le dice a Mega, consultado respecto de si la Roja se había farreado la opción de disputar el torneo planetario.

Eso sí, explica que no ha tenido demasiadas opciones para ver los partidos del torneo que se disputa en Asia, tal como había anticipado antes del inicio del torneo. “No he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve... He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños”, precisa.

Claudio Bravo, en la gira de la Selección. (Foto: Comunicaciones FFCH).

Grata impresión

“Acá no solo se habla de fútbol, sino que es muy importante la parte valórica... También hacemos pequeños ejercicios, es una bella actividad... El niño se desestresa y se mueve con normalidad”, resalta, respecto de esas actividades.

El golero del Betis recarga baterías para el reinicio de la competencia española, pero también habla de la Selección. “Me vine con grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario”, sostiene.