Pellegrini dispara contra el árbitro en la goleada sufrida por el Betis: “No puede liquidar un partido por una falta de personalidad”

Muy pocas veces, el técnico Manuel Pellegrini se refiere a los árbitros. Sin embargo, en la jornada de ayer después el 4-0 que sufrió Betis ante Barcelona, el Ingeniero se fue con todo contra el árbitro Carlos del Cerro Grande.

“El partido duró 20 minutos, hasta la expulsión. Barcelona se puso en ventaja en un córner hasta que vino la lamentable expulsión”, comenzó diciendo el santiaguino.

Y no se quedó. Gran parte de la conferencia de prensa la utilizó para descargar su amargura contra el juez y a la banca de Barcelona, a la que acusó de provocar la segunda amonestación de Edgar, quien ingresó por Luiz Felipe y estuvo solo 21 minutos en cancha.

“Esto lo tengo que aclarar. La primera amarilla no me pareció, es cierto que el árbitro la mostró y lo tengo que aceptar. En la segunda hay una falta de Edgar y el árbitro dice dos veces que no es amarilla. Pero la presión del banco de Barcelona y de la gente dispuso al árbitro para sacar la roja … El árbitro la vio y dijo dos veces que no era amarilla. No entiendo cómo cambio de opinión. Con ese terminó el partido. Espero que no me sancionen por decir esto”, reaccionó el Ingeniero.

Asimismo, recalcó que “el árbitro no puede liquidar un partido como el de hoy, con 70 mil personas, por una falta de personalidad. Es lamentable, nos ha pasado en varios partidos, pero no hay más que hacerle”.

De la misma manera se quejó de la gran cantidad de rojas que han visto sus jugadores: “Una de las cosas que nos ha afectado en esta temporada, justamente, es la cantidad de expulsados”.

Sobre el partido, el chileno analizó que “los jugadores salieron a buscar el partido desde el comienzo, intentamos hacer nuestro fútbol, pero con uno menos es complicado. Intentamos descontar, no pudimos, muchos menos cuando quedamos con nueve”.

Consultado sobre el nivel del rival, Pellegrini se limitó a decir que “no podría analizar la versión del Barcelona. Son 20 minutos de partido y después jugar con uno menos es mucha ventaja”.

Al final del encuentro, el veterano jugador Joaquín debió salir por una lesión, después de pocos minutos en el campo de juego.

“Joaquín sufrió una lesión en la rodilla, ya veremos de qué grado vere, pero es difícil que juegue en los próximos encuentros. Con el desgarro de Luiz Felipe, la expulsión de Edgar y la lesión de Montoya; prácticamente quedamos jugando con ocho”, expresó el chileno.