El Betis le dice adiós a una de sus figuras: Joaquín anuncia que se retirará al final de la temporada

La temporada actual será la última en la que el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo contará con la presencia de Joaquín Sánchez. El volante de 41 años ha anunciado hoy a través de los canales oficiales del club su decisión de retirarse de la actividad profesional al final del campeonato.

“La vida es una constante evolución, el secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones, en mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. ¡Ay! Esa mágica noche de finales de abril en la que puede cumplir un sueño. Qué rápido pasa el tiempo, nada es para siempre, dicen, pero están equivocados ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante veintitrés años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo, ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, una ventana hacia la eternidad…” señala en el video compartido en las redes oficiales del club.

Luego, el Betis compartió una nueva publicación en el que Joaquín entregó un nuevo mensaje. “Béticos, familia. Desde aquí, desde el sitio en el que me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, este escudo y estas trece barras del Real Betis Balompié que es nuestra casa, del Benito Villamarín, os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista del Real Betis Balompié”, comenzó.

“Pero no es un adiós. Es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, por que el Real Betis ha sido mi vida, y lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción y alegría de estos últimos años”, añadió.

“Daros las gracias por todo. Por haberme acompañado siempre, por vuestro respeto, admiración y todo lo que me habéis demostrado en los últimos años. Les mando un beso, un abrazo y viva el Real Betis siempre”, cerró emocionado.

La despedida del club

Además, el conjunto verdiblanco publicó un extenso comunicado en el que aprovecharon de repasar los récords y éxitos de Joaquín con el club. “El capitán y leyenda del Real Betis Joaquín Sánchez ha anunciado hoy su retirada del fútbol profesional al término de la presente temporada. El canterano pondrá fin de este modo a una larga y brillante carrera como jugador verdiblanco y del propio fútbol español”, iniciaron.

Más adelante exponen que “Joaquín es actualmente el segundo futbolista que más partidos ha disputado en LaLiga, con 615 participaciones, a sólo 7 partidos de Andoni Zubizarreta. El portuense, además, ha roto todos los registros en el Real Betis. Tiene el récord de partidos jugados con la camiseta bética con 521 encuentros hasta el momento por delante de otros mitos del Club como José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa o Rafael Gordillo -400 en Primera División, 38 en Segunda, 42 en la Copa del Rey, 32 en la Europa League / Copa de la UEFA, 8 en la Liga de Campeones y 1 en la Supercopa de España-, con 66 goles convertidos”.

A su vez, enfatizan que “es el único jugador en la historia del Club que ha levantado dos títulos con la camiseta verdiblanca, la Copa del Rey de 2005 y la de 2022, además del logrado en categoría juvenil de 1999. Y ha participado con el Real Betis en la Liga de Campeones”.

Luego de repasar algunos hitos de su carrera, concluyen: “La leyenda de Joaquín en el Real Betis traspasa lo deportivo. Profesional comprometido con la sociedad que lo rodea y, por supuesto, con el Club que lo vio crecer futbolísticamente. Accionista relevante de la entidad, ídolo del beticismo de diferentes generaciones y referencia de canteranos gracias a sus logros deportivos en la institución y a una personalidad que lo han convertido en uno de los futbolistas más carismáticos y queridos dentro del panorama nacional. Porque Joaquín siempre ha sido ‘Joaquín del Betis’, como él siempre recuerda, y uno de los futbolistas que mejor ha transmitido los valores y la idiosincrasia de su Club de toda la vida. Un icono, un mito, un futbolista irrepetible que dirá adiós de la práctica deportiva al término de este ejercicio. Un grande que es historia”.