Pellegrini saca la voz acusando a un rival de simular una agresión: “Me parece una deslealtad imperdonable”

En un partidazo, de final caliente, el Betis perdió 3-4 con el Celta de Vigo y cede terreno en la pugna por un cupo en la próxima Champions League, uno de los objetivos del plantel de Manuel Pellegrini. El duelo tuvo un devenir intenso, con vaivenes y varios cambios en el marcador. Sin embargo, en el epílogo, la polémica se tomó el estadio Benito Villamarín, por la expulsión de Luiz Felipe.

La situación se origina cuando Iago Aspas, la figura de los gallegos, sujeta la pelota y el zaguero brasileño de los béticos va con vehemencia hacia el delantero rival quien, de espaldas, no vio venir al defensor. Aspas cae al suelo, demostrando dolor y tomándose la cara, supuestamente por un manotazo de Luis Felipe, quien negó agredir a Aspas en el rostro. El árbitro Del Cerro Grande le sacó la tarjeta roja directa al jugador del Betis, pese a las protestas de los locales, que reclamaban que el juez revisara la acción en el VAR ya que, entendían, que el ex Lazio no le pegó en la cara al delantero del Celta.

Las acusaciones de simulación hacia el exseleccionado español generaron una trifulca que tuvo muchos implicados y le dio más calor al final del partido. Terminó expulsado también Toni Doblas, el preparador de arqueros del Betis. Mientras, Iago Aspas alegaba inocencia asegurando que sí le habían dado en la cara.

Luego del juego, y haber revisado la acción, Manuel Pellegrini sacó la voz. “Me parece una deslealtad de Iago Aspas, imperdonable. Tienen que mejorar los jugadores en LaLiga. Luiz Felipe le golpea la mano, no la cara. Es una deslealtad, repudiable. Debe ser sancionado igual que el expulsado”, manifestó el Ingeniero, molesto con la actitud del contrario.

Por su parte, Juanmi reclamó que el VAR no hubiera entrado a solucionar esta acción. “Al final yo creo que el VAR es una herramienta que sirve para eso. No le da en la cara. Le intenta quitar la pelota. Son jugadas que se deben revisar porque al final nos quedamos con uno menos. Es clara. Es una roja directa y se debe revisar. Nos dicen que son para estos casos, pero luego no se revisan”, declaró.

También se quejó Joaquín Sánchez, un histórico de los verdiblancos: “El VAR está para esto. Qué pierde en ir a revisar. La intención es quitarle el balón. Iago se ha tirado ahí. Él hará lo suyo, pero el VAR está para eso. Se debe revisar”.