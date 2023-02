El Betis pierde otra vez en casa y no se sube al tren de la Champions

El Betis cayó en un partidazo. Cerrando la jornada sabatina de la fecha 20 de LaLiga, los verdiblancos perdieron otra vez como local. Fue un trepidante 3-4 ante el Celta de Vigo, cuya incertidumbre llegó hasta el último minuto. Nuevamente, el portugués Rui Silva le ganó la pulseada a Claudio Bravo en el arco bético.

En el afán de un puesto en la zona de clasificación para la próxima Champions League, los pupilos de Manuel Pellegrini no podían fallar, menos en su casa: el estadio Benito Villamarín. Ante los gallegos tenían la opción de redimirse tras la caída de mitad de semana con el Barcelona, con la que quedaron molestos también por el arbitraje y el cobro de un gol con polémica.

El duelo tuvo un constante cambio durante su desarrollo. Fue un péndulo. En los primeros 10 minutos ya tenía dos goles. En los 6′, el Celta abrió la cuenta con una volea de Jorgen Strand Larsen, al primer palo de Rui Silva. Para fortuna del Ingeniero, el empate llegó rápido. En los 10′, Juanmi le da un toque al balón, tras intervención de Guardado en un córner, y bate al meta Iván Villar (reemplazante del lesionado Agustín Marchesín). El partido prometía.

El Betis se puso en ventaja en los 23′, gracias a Sergio Canales, quien definió con un zurdazo bajo. Tener el marcador a su favor no le significó un plus al anfitrión. Antes del descanso, el Celta encontró la igualdad. Gabri Veiga se la pica a Rui Silva y pone el 2-2 en los 42′. El meta luso no tuvo su mejor jornada. El péndulo iba de un lado a otro.

Sin la necesidad de tener el control de la pelota, el Celta supo manejar el segundo tiempo. Pegó en momentos precisos y bloqueó cualquier intento de los verdiblancos. En los 56′, llegó el 2-3 de Gabri Veiga, aprovechando las licencias defensivas que otorgaba el local. Después, en los 69′, la visita hizo el cuarto, un cabezazo del zaguero Joseph Aidoo.

Pellegrini hizo cambios. Incluyó a Joaquín y a Ayoze Pérez, aunque sin modificar la estructura tradicional de su diseño de juego. Quedó expuesto a cada contra de los celestes, que estuvieron cerca del quinto.

Se abrió una ventana para los béticos en la recta final. Con asistencia del VAR, se cobra un penal por una evidente mano de Mingueza. Sin Borja Iglesias en el campo, Nabil Fekir fue el encargado de ejecutar y convirtió en los 84′. En un encuentro tan cambiante como éste, podía pasar cualquier cosa en el desenlace, más aún con 8 minutos de agregado. En ese lapso final, fue expulsado Luiz Felipe por una agresión a Iago Aspas. Terminaron caldeados los ánimos.

Con esta nueva derrota, el Betis aparece sexto en la tabla de posiciones con 31 puntos, igual que el Villarreal, que perdió con el Elche de Enzo Roco. Está a cuatro unidades del Atlético de Madrid, el último que está clasificando a Champions. Los colchoneros empataron 1-1 con el Getafe.