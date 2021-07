Peruanos y brasileños acusan insultos del árbitro chileno Roberto Tobar y lo tildan de “arrogante”

Roberto Tobar, el mejor árbitro chileno en la actualidad, tiene una personalidad fuerte. Un juez que lleva los partidos con dinámica, pero que impone su figura sobre los jugadores. No todos comparten su estilo, tal como quedó retratado tras la semifinal entre Perú y Brasil, pese al triunfo de los locales.

Y es que Neymar no pudo dejar pasar la ocasión. En la entrevista post partido, el ex santista disparó fuerte contra el chileno. Sobre todo por la manera cómo llevó el duelo jugado en Rio de Janeiro e, incluso, lo tildó de “arrogante”.

“El árbitro no puede hacer lo que hizo. Es una falta de respeto por todos los jugadores, la forma en que habla, la forma en que se ve, lo que les dice en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto fui a hablar con él y fue muy arrogante”, advirtió la figura del Paris Saint-Germain.

El portero del cuadro incaico, Pedro Gallese, también se quejó fe la conducción de Tobar. No sólo por las polémicas, sino también por el trato que el chileno, supuestamente, le dio a los fitbolistas.

“En el primer tiempo hubo un penal claro de Thiago Silva, tenía la mano extendida y le pega en el codo. Señala saque de arco, increíble… No te podías acercar a hablar con el colegiado porque ahí insultaba a los compañeros”, aseguró el golero de Orlando City.

Neymar coincidió con las apreciaciones de su rival e incluso fue más allá en sus críticas: “Todo el mundo dice eso, creo que no es normal que ambos equipos se quejen. No de la forma en que silbaba el partido. Puede cometer errores, golpes, eso es parte, pero la arrogancia que tuvo en ese partido... Para mí, no puede ser árbitro en una semifinal de Copa América”.