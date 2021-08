Pese a las trabas de las ligas europeas, Vidal arribó a Chile: “Ojalá puedan llegar todos”

La Roja se prepara para la triple fecha clasificatoria y ya comenzaron a llegar las figuras mundiales en medio de la polémica de las ligas que buscan impedirlo. Arturo Vidal, al menos, ya arribó a Santiago y trató de evitar el tema, aunque sí sobre los próximos desafíos con la Selección

“Vengo con muchas ganas, espero que sean tres partidos buenos para nosotros y ojalá sacar el máximo de puntos... Ojalá sean los nueve, va a ser difícil, esperamos estar a la altura, que nos acompañe la suerte y sacar el máximo de puntos”, dijo el Rey en su llegada al aeropuerto, este domingo.

Sobre las trabas para salir de su club y disputar las Clasificatorias, dejó algunas frases: “Nunca tuvimos un problema nosotros. Por eso estoy acá, espero rendir al máximo. No he hablado con ningún compañero, solo con Alexis allá. Estaba un poco triste, pero se va a recuperar y eso es lo importante”.

“Ojalá puedan llegar todos, pero más allá no puedo hablar. Cada país tiene sus reglas, más allá no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores. Yo ya estoy acá y espero que la Selección se prepare bien y saquemos la cantidad de puntos que nos sirva”, agregó.