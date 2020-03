Phelps teme alza de suicidios en atletas tras postergación de los JJ.OO.

Michael Phelps, el nadador más condecorado de la historia olímpica, dio una entrevista a NBC Sports y apoyó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, pero también expresó preocupación por la salud mental de los atletas.

“Realmente espero que no veamos un aumento en las tasas de suicidio de los atletas debido a esto. Porque la salud mental es lo más importante aquí. Este aplazamiento son aguas desconocidas. Nunca hemos visto esto antes. Fue la decisión correcta, pero me rompe el corazón pensando en los atletas”, dijo Phelps. Se trata de un tema sensible para el Tiburón de Baltimore, porque previamente había hablado sobre su lucha contra la depresión y reconoció que en algún momento consideró quitarse la vida, poniéndose como ejemplo para ayudar a otros que batallan ante estos mismos fantasmas.

En la misma entrevista, dijo que no le sorprendió la decisión respecto a los Juegos, pero que se demoraron en tomarla: “No veía la forma de que todo funcionará. Hemos tenido problemas en el pasado, la calidad del aire en Beijing (2008) y el virus del Zika en Río, pero esto es más grande. No parecía algo que pudiera ser administrado o controlado. Simplemente no vi que los puntos se conectaran”.