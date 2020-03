Tokio 2020 se vuelve Tokio 2021

“A la vista de las condiciones actuales, y por el bien de todos los deportistas, hemos presentado una propuesta para un aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos de 2020, de modo que se puedan celebrar de manera segura”. Con esas palabras, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció lo que muchos clamaban: Tokio 2020 será en 2021. El último pilar del deporte mundial se mantuvo resistiendo a los efectos del coronavirus hasta ayer, pero ya sucumbió.

Después de la videoconferencia con Thomas Bach, el presidente del COI, Abe tomó el megáfono para dar la noticia más relevante del deporte mundial en lo que va de año. Aseguró, además, que todas las partes “se han mostrado de acuerdo en un cien por ciento”. “Cooperaremos para celebrar los Juegos como testamento al triunfo sobre la infección”, dijo también por videoconferencia.

El COI dijo el domingo que se iba a tomar cuatro semanas para decidir, pero Japón redujo el debate a 24 horas. La noticia ha sido celebrada por todos. Los comités olímpicos nacionales (que pusieron en jaque a Bach desde el domingo, amenazando con un boicot si la fecha continuaba para el 24 de julio de este año), las federaciones internacionales e incluso las organizaciones continentales mostraron su aprobación por Tokio 2021, que pese a realizarse el próximo año, continuará llevando por nombre Tokio 2020, pues su logo y todo el aparataje publicitario ya está impreso en millones de artículos y gigantografías. En la última edición, en Río 2016, los Juegos movieron 5.700 millones de dólares. 1.700 de gasto y 4.000 de ganancias, según los balances publicados luego de la organización

Este es el primer aplazamiento de unos Juegos Olímpicos en la era moderna. Desde sus 124 años de historia, nunca se habían corrido en su calendario. Antes, por las Guerras Mundiales, derechamente se cancelaron. Fue solo en tres ocasiones: 1916, 1940 (paradójicamente, también los Juegos de Tokio) y 1944. Este dato es clave para dimensionar la gravedad de la infección más peligrosa de los últimos cien años.

Y así, ahora viene un nuevo rompecabezas que armar. Pues ante la pandemia del Covid-19, que aún continúa propagándose con fuerza Europa, América y África, todos los eventos deportivos debieron pausar su calendario e incluso posponer eventos continentales como la Copa América o la Eurocopa para el próximo año, lo que representará un reordenamiento global en el calendario deportivo.

La medida también afectará a los chilenos. Muchos de ellos aún eran parte de los 6.000 deportistas (el total que se esperan son 11.000, procedentes de 206 países) que buscan aún la clasificación olímpica y hasta el lunes no sabían la forma en que retomarían la actividad. Aún no la saben, pero al menos tienen la garantía de que no será antes del próximo año, abriéndose buenas posibilidades para los primos Grimalt en el voley playa, para el judoca Thomas Briceño, el golfista Guillermo Pereira y los tenistas, incluso con Nicolás Jarry, que podría haber cumplido su posible sanción por dopaje para la fecha. La lanzadora de la bala Natalia Duco, castigada por tres años por juego sucio, es otra que podría entrar.

Tokio 2020 también deberá sentarse a conversar con sus grandes federaciones internacionales. El próximo año es clave para el atletismo, la natación y la gimnasia, que debían celebrar sus Mundiales el próximo año. No será sencillo, puesto que las citas representan para cada una sus principales fuentes de ingreso. Pese a ello, ya hay indicios de que el apoyo será total para los Juegos. World Athletics, por ejemplo, ya anunció que analiza posponer la cita de Eugene para 2022.

También el COI deberá negociar los derechos televisivos con la NBC (América) y Discovery (Europa), que representan el 75% de los ingresos de la cita olímpica, cerca de 3.240 millones de dólares.

Todo aún sigue evaluándose, casi al ritmo de cómo evoluciona la pandemia en el globo. La próximas noticias las darán las federaciones internacionales, que la próxima semana deberían entregar sus nuevos calendarios.