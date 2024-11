Piloto de F1 vive una pesadilla tras ser retenido en el aeropuerto de Estados Unidos: “Casi me envían de vuelta a casa”

El Gran Premio de Las Vegas puede marcar la temporada de la Fórmula 1. En el circuito callejero de la ciudad de Nevada se puede definir al campeón de la máxima categoría del deporte motor. Max Verstappen está al borde de abrochar su cuarto campeonato consecutivo.

Pese a que las prácticas libres arrancan en la tarde de este jueves, el GP estadounidense tuvo actividad antes de su inicio, pues Yuki Tsunoda (RB) tuvo problemas en su ingreso al país norteamericano.

El japonés vivió una pesadilla al pasar por migración tras aterrizar en Estados Unidos, el pasado fin de semana. El asiático llegó antes para realizar un acto promocional, sin embargo, no esperaba lo que terminaría viviendo.

Tsunoda tuvo problemas para pasar los controles de ingreso al país. De hecho, según él mismo relató, debido a la actitud de los oficiales que lo entrevistaron, pensó que podía quedarse sin entrar ni competir en Las Vegas. “Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones, muchas discusiones en realidad. Estuve a punto de que me mandaran de vuelta a casa. Ahora todo está bien, pero sí, por suerte estoy aquí”, indicó en Motorsport.

Los descargos de Tsunoda

Tsunoda relató la situación que vivió, donde contó que lo llevaron a una sala apartada donde posteriormente fue interrogado. Ahí le negaron la comunicación con las personas que compartió el viaje y debió responder las preguntas pertinentes.

“Estaba mi fisio con el que viajo. Obviamente, cuando pasas por la aduana, vas individualmente, ¿no?. De repente, él (el funcionario) me metió en la habitación y cuando inició la conversación le dije: ‘¿puedo traer a la persona con la que voy a viajar? ¿Quizá me pueda ayudar un poco a explicarle un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1?’”, recordó.

“Pero no me permitieron traerlos ni siquiera llamar a nadie. Quería llamar también al equipo, o quizá a la F1 para que me ayudaran. Pero en esa sala no se puede hacer nada”, continuó.

El piloto de 24 años explicó que tenía todo sus papeles en regla para ingresar a Estados Unidos, asegurando que no tuvo problemas para la triple fecha americana de Austin, México y Brasil. “Hice lo de los visados y todo. Ha sido una pena. Supongo que con los tres últimos pude entrar sin problemas. Me sentí un poco extraño cuando me detuvieron y tuvimos una conversación larga, aunque, por suerte, no duró más de dos o tres horas. No es la primera vez que venimos aquí este año. He oído muchas cosas, pero espero que todo salga bien en el futuro y sin problemas”, dijo.

Finalmente, llegó a pensar un insólito detalle le pudo traer consecuencias. “Quizá llevaba un pijama y el color parece un… No lo sé. Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo siento que tengo más problemas. Por suerte pasé sin problemas”.