Poyet y las tres derrotas seguidas de la UC: “Primera vez que con un equipo de arriba me pasa, no me gusta”

Universidad Católica recibió un duro golpe este domingo. Deportes Melipilla los derrotó por 2-0 en Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar y los alejó de alcanzar los primeros puestos del Torneo Nacional. Los malos resultados se suman a los de la Copa Libertadores, los que tienen a Gustavo Poyet en el centro de las críticas.

“Hasta el gol el equipo estaba muy bien en cancha, estaba yendo adelante, en campo contrario, llegando. Puede ser un tema de confianza. La sensación después cambia porque viene el gol, un poco ingenuo de parte nuestra, y nos golpea. El gol nos golpeó y se nos hizo difícil recuperarnos. La parte mental en el fútbol tiene cada vez más importancia”, analizó el director técnico de Universidad Católica en conferencia de prensa.

El DT debe dar vuelta la página rápidamente, ya que este miércoles, debe recibir a Nacional por la Copa Libertadores. “No hay tiempo para mucho, hay que elegir bien, hay que convencer a los jugadores que lo pueden hacer. No ha cambiado nada en el grupo, hay que recuperar un poquito la confianza. Esto es fútbol, no es siempre lo mismo, hay que trabajar”, dijo.

“Sé que la gente va a pensar que es muy malo porque perdimos, pero pensando en lo que quiero me ha gustado más que muchísimos partidos... si quieres un buen título para mañana, estoy preocupado. No me ha pasado perder tres partidos, es primera vez que con un equipo de arriba me pasa, no me gusta. Me tocó a mí y me la tengo que comer”, cerró el técnico uruguayo.