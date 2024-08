Prensa argentina culpa los franceses por incidentes en el fútbol olímpico: “Hubo una provocación”

Un duelo “caliente”. Así fue definido por la prensa argentina el partido que Francia le ganó a la Albiceleste en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos (1-0).

Y como ellos mismos lo reconocen, el bochornoso final que se vivió en Burdeos parecía inevitable pues “había un clima de tensión”. Es que la rivalidad entre ambos seleccionados data de la final del Mundial 2022, dónde los transandinos consiguieron su tercera estrella planetaria y festejaron con gestos poco amigables hacia sus rivales.

¿Cuáles? Emiliano Martínez encendió la mecha cuando paseó un muñeco con la cara de Kylian Mbappé en la celebración bonaerense del título planetario y luego Enzo Fernández apagó el fuego con bencina, en el momento en que transmitió -a través de sus redes sociales- un canto xenófobo contra los franceses, luego de obtener la última Copa América.

“Francia estaba esperando una sonrisa contra Argentina desde diciembre de 2022″, relató el diario Clarín y detalló que “el mediocampista francés Enzo Millot se acercó al banco de suplentes argentino, gritó e hizo un gesto. Una provocación, al cabo. Que generó la obvia reacción de los argentinos”.

Acto seguido, contó que “cuando la situación parecía que se calmaba, la tensión se trasladó a los vestuarios. Ambos planteles se fueron por el túnel y se volvieron a cruzar. Hubo de todo: insultos, empujones, algún escupitajo al aire y mucha tensión”.

Por su parte, La Nación aseveró que “Nicolás Otamendi, el capitán de Argentina, revoleó unos manotazos contra Millot. Y más tarde, una vez que los derrotados ya no estaban sobre el césped, los jugadores franceses fueron a festejar a una esquina del estadio Matmut Atlantique, la que ocupaban los simpatizantes albicelestes, en lo que pudo ser interpretado como un acto de provocación”.

Hecho que fue detallado por Infobae con palabras del propio Otamendi: “Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. No entendía bien lo que había pasado, pero después me di cuenta que fueron a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, haces lo que vos quieras no me interesa, pero eso no me gusta. Va en cada uno”, señaló el futbolista.

En tanto, en Olé intentaban bajarle el perfil a la derrota de su oncena nacional. “¿Revancha? Ja. ¿Qué revancha? ¿Comparar una final de Mundial con unos 4tos. de Juegos Olímpicos? Pero por favor...”, escribieron.

Y sobre la pelea final detallaron que “todo comenzó con un cruce entre Nicolás Otamendi y Enzo Millot, volante del Stuttgart de Alemania, y comenzaron los agarrones, las corridas y las amenazas, mientras Javier Mascherano trataba de calmar. Es evidente que hubo una provocación y una reacción en cadena”.