Presidente Boric entrega bandera a deportistas del Team ParaChile

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de la bandera nacional a la delegación de deportistas del Team Chile en la Villa Panamericana. La tenimesista Tamara Leonelli y al para nadador Vicente Almonacid, quienes serán los abanderados en la inauguración de los Juegos este 17 de noviembre, en el coliseo del Parque Deportivo Estadio Nacional, recibieron el emblema nacional.

“No me cabe ninguna duda que cuando comience la competencia, los canales comiencen a transmitir y se sepa qué es lo que hacen, qué es lo que está detrás, habrán personas de todas las generaciones, y no solamente gente que esté en situaciones de discapacidad sino que toda la sociedad, que va a entender la relevancia (del deporte paralímpico)”, afirmó Boric.

El Presidente valoró que cada vez se habla más sobre personas en situación de discapacidad y de inclusión en Chile. “Poco a poco, pero de manera consistente hemos ido mejorando en eso (…). Esa visibilización, esa conciencia de que existen y que si desde la sociedad les damos las condiciones materiales necesarias pueden desarrollar una vida lo más normal posible, es un deber que cada día se cumple más”, subrayó.

“He tratado de manifestar en los discursos públicos que no hay que romantizar la precariedad del deporte, no hay que romantizar la precariedad en la que muchas veces realizan sus entrenamientos. Sino que más bien se nos tiene que imponer como Estado, y también en conjunto del mundo privado, un desafío para mejorar esas condiciones”, agregó el mandatario.

La cita contó con más de 160 deportistas paralímpicos, que se reunieron en el boulevard de la Villa Parapanamericana. También estuvieron presentes técnicos y voluntarios. El ministro del deporte, Jaime Pizarro, comandó una ceremonia que reflejó la emoción de atletas que buscan destacar en su país.

Entre los deportistas, Francisca Mardones sacó la voz. La medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 no escondió su emoción por el momento vivido en Cerrillos. “Hace 18 años, cuando comencé en el deporte adaptado, sentí que se expandía mi mundo, que se abrían otras dimensiones que no sabía que existían”, dijo. “El deporte me fue entregando confianza a mí misma, que para lo que otros fuera de la cancha era discapacidad, para mí era la capacidad de disfrutar y liberarme del dolor y de los problemas físicos”, complementó.

La ceremonia terminó con un “ceacheí” coreado por los presentes a la cita. El evento más importante del continente para atletas con discapacidad física, visual o intelectual arranca este 17 de noviembre, prometiendo resurgir el espíritu deportivo que se tomó el país durante las últimas semanas, pero que se vio empañado por los líos en el atletismo. Una fiesta que se extenderá por toda la Región Metropolitana y donde participarán 33 países.

Serán 17 deportes y 18 disciplinas las que se desarrollarán durante 10 días, en un certamen que tendrá más de 2.000 atletas compitiendo por las medallas. En esa extensa lista figuran campeones mundiales, números uno del mundo y dueños de oros olímpicos, por lo que se esperan demostraciones deportivas del más alto nivel.