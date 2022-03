Presidente de Atlético Mineiro advierte a Eduardo Vargas para su renovación

Eduardo Vargas es uno de los futbolistas que a final de año terminan contrato con Atlético Mineiro. En ese marco, desde el club Galo explicaron que las renovaciones de los vínculos contractuales de los futbolistas son parte del proyecto y que pretenden llevarlas a cabo, siempre que estén dentro de su presupuesto.

El presidente del equipo, Sergio Coelho, habló en Radio Itatiaia de Brasil sobre el futuro del delantero de la Selección Chilena y la posibilidad de concretar la renovación.

“Atlético Mineiro está interesado en la renovación, siempre que sean cantidades que podamos pagar”, comentó el mandamás del cuadro de Belo Horizonte.

Además, del atacante nacional, el defensa central Igor Rabello y el lateral derecho Mariano son los otros jugadores que están próximos a terminar su contrato con los Galos. “Esto es parte de un plan. Todos los jugadores aún tienen contrato hasta final de año. Intentamos solucionarlo con mucha antelación para no tener problemas más adelante. Todos aquellos jugadores a los que les falta renovar sus contratos, simplemente no se queden si no quieren”, comentó Coelho sobre el zaguero y el exfutbolista del Sevilla.

Eduardo Vargas y sus compañeros de Atlético Mineiro celebrando la obtención de la Copa de Brasil en 2021. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Vargas en Belo Horizonte

Eduardo Vargas llegó al Atlético Mineiro en noviembre de 2020, luego de un gran paso en Tigres. El chileno suma 15 goles y ocho asistencias en 63 encuentros con el club Galo.

Además, el futbolista de 32 años obtuvo un Campeonato Mineiro, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y un Brasileirao, obteniendo el segundo en la historia del cuadro de Belo Horizonte y después de 50 años del primero.