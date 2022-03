Qatar 2022: el Mundial que marcará el último baile de las viejas estrellas sudamericanas

Qatar 2022 es la puerta del no retorno. Un Mundial, atípico por la fecha, que marcará el comienzo del adiós de muchas figuras del balompié sudamericano que han hecho historia con sus selecciones y que han puesto el nombre de sus países en lo más alto del fútbol mundial.

Y es que son muchos los futbolistas de esta región que llegarán con el último suspiro a Asia. En Argentina, el caso más emblemático es de Lionel Messi (34). La Pulga, para muchos el mejor futbolista del mundo, una vez terminado el encuentro entre Argentina y Venezuela tuvo unas enigmáticas declaraciones en relación a su futuro después de Qatar.

“Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegue bien o mal. Esperemos que sea de la mejor manera”, sostuvo una vez confirmada la goleada por 3 a 0 de la Albiceleste a la Vinotinto en Buenos Aires.

“Nos queda Ecuador, el último partido de Eliminatorias, después del Mundial no sé. Pienso en lo que viene, los partidos de julio, septiembre, octubre. Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal. Hay muchas cosas”, continuó.

Pero no fue el único que deslizó su posible adiós. Ángel Di María (34), en el duelo contra el mismo rival, fue más allá que Messi y, a través de su Instagram oficial, enfatizó en su inminente retiro de la selección argentina.

“Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche”, partió diciendo el extremo en su red social.

Y fue más allá, al decir que posiblemente contra Venezuela había sido su última vez vistiendo los colores de su país. “Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravilla es poco”, contó en una publicación cargada de emotividad. Finalmente, al Fideo también se le podría sumar Nicolás Otamendi (34), de amplio recorrido en Europa y la Albiceleste.

En Uruguay y Brasil también hay despedidas

Siguiendo por la ribera del Río de la Plata, en Uruguay también ven a Qatar como la última estación para ellos. Ahí, varios son los que dirán adiós a las citas planetarias. De atrás para adelante, los charrúas tienen muchos jugadores en el ocaso de sus brillantes carreras.

Fernando Muslera (35), Diego Godín (36) y la letal dupla de ataque Edinson Cavani (35) y Luis Suárez (35) son los viejos estandartes de un equipo celeste que ha sido protagonista de los últimos mundiales, llegando a obtener un meritorio cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Mundial recordado por la mano realizada por el artillero del Atlético de Madrid ante Ghana, y que le dio el paso a los charrúas a semifinales, en las que cayeron finalmente con Países Bajos.

Uno de los que tuvo gestos de despedida fue el delantero colchonero Luis Suárez. Antes de que comenzara el duelo ante los peruanos, el charrúa quiso sacarse una foto reuniendo a toda su familia y, una vez finalizado el partido, se dirigió hacia uno de los pórticos y cortó un pedazo de red. Con un sabor especial, el jugador se mostró complacido por todos los años defendiendo su selección y jugando en el Centenario.

Luis Suárez celebrando después de la victoria de Uruguay ante Perú, y que significó la clasificación de los uruguayos a Qatar 2022. Foto: Raúl Martínez/AFP.

“Hoy disfruté como un niño haber jugado, prácticamente, mi último partido de Eliminatorias con la selección”, sostuvo una vez que se confirmó que Uruguay iba a otro Mundial.

Finalmente, en Brasil también hay jugadores de que dirán adiós. En el Scratch, conjunto que le propinó una dolorosa goleada a Chile por 4 a 0, el caso más emblemático es el de Thiago Silva (37).

Para el central del Chelsea, que ya está de vuelta en su carrera, Qatar se vislumbra como su despedida con la selección pentacampeona del mundo. Caso similar sucede con Dani Alves (38). El lateral del Barcelona tomó un nuevo aire en su vuelta al Camp Nou, pero tiene claro que en Asia puede colgar las botas con la Verdeamarela.

La Generación Dorada se va acabando

Para Chile la situación no es ajena. Claudio Bravo (38), Arturo Vidal (34), Alexis Sánchez (33), Gary Medel (34) y Charles Aránguiz (32), quienes se han repartido las glorias y el gran peso de las exitosas campañas de Chile en este último tiempo, ven con como el último tren a un Mundial se aleja. Y, con ello, la posibilidad de estar nuevamente en un evento de estas características.

Jugándose la última opción de entrar por la ventana a Qatar el próximo martes ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, los futbolistas chilenos que han sido parte de la élite mundial miran de reojo lo que podría ser su última chance de jugar una cita planetaria.

Jugadores de La Roja en el partido de Chile ante Brasil en el Maracaná. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo.

Pero, a pesar de que La Roja salió tocada del Maracaná tras la inapelable goleada que la escuadra de Lasarte sufrió ante Brasil, hay reticencia por parte de algunos jugadores de tirar la toalla. El caso más emblemático es el de Arturo Vidal. El todavía volante del Inter de Milan hace unos días, en entrevista con TNT Sports, declaró que ve futuro más allá del Mundial que hoy está a la vuelta de la esquina, en un intento por resistir el abandono a la Selección.

“Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan que ya no puedo estar en la Selección... No creo que esta sea la última opción de ir a un Mundial”, dijo en ese momento a la casa televisiva.

“No dejaré el equipo. Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Me veo jugando hasta que llegue un joven que se gane el puesto, que entre a la cancha y represente bien al país”, añadió, colocándose en el escenario más probable de la no clasificación.

Pase lo que pase contra los charrúas en Santiago, hay un cierto sabor a despedida, independientemente del desenlace final de estas clasificatorias. La realidad es que a la élite de fútbol chileno, que en estos 10 años han llevado a Chile a dos Mundiales, además de conseguir el logro más importantes en la historia del balompié nacional, como fue ser campeón de la Copa América por partida doble, hoy se le está acabando el recorrido mundialista.