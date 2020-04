Presidente de la ATP teme que la inactividad en el tenis pueda llegar hasta enero

El tenis está paralizado. Como el resto de los deportes, sufre los efectos del coronavirus. No está claro cuando volverá. La expansión del virus por el mundo aumenta la incertidumbre.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, incluso se abre a la posibilidad de que no se jueguen más torneos durante 2020. “Nadie puede excluirlo”, declaró al diario italiano Corriere della Sera.

“Nadie sabe cuándo volveremos a jugar, por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre. Es todo hipotético, así que no tiene sentido golpear nuestras cabezas contra la pared por algo que quizás no ocurra, porque es posible que el tenis no regrese hasta el próximo año", explica.

Gaudenzi comentó incluso las consecuencias personales que ha tenido que enfrentar. "A partir de ese momento la epidemia se agudizó y ahora estoy bloqueado en mi casa de Londres, haciendo planes que podrían cambiar en todo momento dependiendo de la emergencia sanitaria”, comenta.

Por el momento, la atención está puesta en la recalendarización de los Grand Slam que restan. "“Roland Garros disminuyó su postura, entendiendo la importancia del diálogo. El US Open está pensando en retrasar el torneo si la situación no mejora. Nuestro principio operativo es sencillo: Tenemos que intentar jugar la mayor cantidad de torneos posibles en las semanas a nuestra disposición, en orden de preservar los puntos y el premio en dinero. Y sobre todo, proveer de entretenimiento a nuestros espectadores. Represento a la ATP, pero los Slams son los Slams. Tenemos las ATP Finals en noviembre, pero mi deseo es que los jugadores tengan la posibilidad de demostrar que son los mejores a lo largo de tres Grand Slams y siete Masters 1000, y que seremos capaces de coronar al mejor jugador del mundo como siempre lo hacemos”, sentencia.