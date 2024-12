Presidente de Melipilla rompe el silencio: “La plata de los abogados, Concepción debió gastarla en un ‘nueve’”

José Castillo es el presidente de Melipilla. Cerró el mes de octubre y la temporada levantado el trofeo que acredita al campeón de la Segunda División en Rancagua, después de la vibrante definición por penales que zanjó el partido frente a Deportes Concepción. Ese día, pensó en que los siguientes estarían abocados a la conformación de un plantel competitivo para afrontar el retorno a la Primera B.

Sin embargo, la situación ha sido diametralmente distinta. Lejos de fijar la atención en el plano competitivo, la han tenido que orientar al administrativo. O al jurídico, si se quiere. Deportes Concepción hizo explotar irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales. La denuncia inicial estaba vinculada al defensor Brandon Cáceres. No tardaron en agregarse nuevos casos. Desde el técnico Víctor Quintanilla a otros miembros del plantel. En las últimas horas, el directorio de la ANFP y la Unidad de Control Financiero (que debía detectarlas) se sumaron a la denuncia.

Ya hubo una comparecencia en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en la que ambos contendientes ofrecieron sus respectivos argumentos. La disputa puede ser larga. Incluso, por la magnitud de lo que está en disputa, puede llegar hasta una instancia que empieza a hacerse familiar para este tipo de controversias en el fútbol chileno: el TAS.

Presidente de Melipilla rompe el silencio

Castillo rompe el silencio. Lo hace después de insistentes peticiones de El Deportivo para conocer su opinión. Inicialmente, había desistido, hasta conocer formalmente la denuncia de los penquistas. Los Potros se habían remitido a la emisión de un comunicado público.

¿Cómo evalúa la jornada del martes, en el marco de la denuncia de Deportes Concepción? Por un lado, se suman el directorio y la UCF. Por otro, el mismo Concepción excluye pruebas que parecían irrefutables para sostenerla.

La audiencia en su mayoría creemos fue positiva. Se presentó una defensa sólida, se demostró que gran parte de los antecedentes presentados por Deportes Concepción estaban fuera de plazo y así lo ratifica la Unidad de Control Financiero, ya que denuncia solo por el mes de octubre, clarificando que todos los otros antecedentes están fuera de plazo según el artículo 71 y su respectivos plazos. Efectivamente al inicio de la audiencia, y luego de la filtración de un audio y declaración jurada del jugador, Deportes Concepción solicitó excluir las pruebas que presentó del jugador Brandon Cáceres, tal como lo solicitó nuestra defensa, quedando fuera del proceso.

¿Por qué cree que Concepción excluye esas pruebas?

No me referiré o haré interpretaciones sobre el actuar del denunciante, pero es un tema complicado, sobre todo la forma en que fueron obtenidas esas pruebas, hecho conocido públicamente.

José Castillo, en la premiación del título melipillano.

La UCF denuncia por incumplimientos en octubre. ¿Qué pasa con el resto de los meses en que también se habla de incumplimientos?

La UCF denuncia por octubre porque efectivamente el plazo que tiene la UCF para denunciar es de 20 días. Hacia atrás está fuera de plazo para presentar una denuncia.

¿Puede asegurar que Melipilla no cometió falta alguna?

Efectivamente hubo moras previsionales, que hoy están pagadas. No es excusa, pero tenemos tranquilidad en nuestra defensa ya que hay varios argumentos que se han intentado ‘agrandar’ por la ofensiva mediática de Concepción en la prensa, donde omiten temas de plazos e información que no les conviene.

¿Cuál es la opinión suya y del club que preside respecto del desenlace jurídico que está teniendo una disputa que, deportivamente, fue apasionante?

Es lamentable que una campaña tan linda se defina de esta forma. Hay muchos clubes con moras previsionales, pero acá se denuncia solamente si hay intereses de ascensos o descensos. La denuncia se hizo semanas después de finalizado el torneo. No es un caso como la B que se sigue disputando, ni la denuncia se ingresó en la última fecha. El presidente de Concepción indicó en una entrevista que tenía conocimiento de irregularidades antes de la final, ¿Por qué no denunció ahí? Esperó se jugara la final y como la perdieron se volcaron a tratar de obtener pruebas y antecedentes, ingresó la denuncia tarde y de haber resta de puntos, por normativa vigente, debería ser sanción para el 2025. Yo creo que la plata de los abogados, Deportes Concepción debió gastarla en un ‘nueve’. Así, no habríamos llegado a esto.