Problemas para Xavi: Juez anula la inscripción de Gavi como jugador del Barcelona

El FC Barcelona no encuentra la paz. El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha anulado la medida cautelar que permitía al volante azulgrana Gavi a ser inscrito como jugador del primer equipo culé. La compleja situación parte con un escrito que hizo entrega LaLiga al Juzgado respectivo. Texto en que se considera que el documento del Barca tuvo un defecto de forma al estar fuera de plazo. Los problemas no cesan y nuevamente los culés asisten a las audiencias.

Pese a la negativa, el talentoso volante podrá mantener su dorsal ‘6′ y no será necesario que vuelva a la ‘30′, no obstante, tendrá que volver a ser inscrito como futbolista del filial. El FC Barcelona tendrá que actuar rápido si desea mantener en sus filas al sevillano. El próximo 30 de junio el jugador pasará a ser agente libre. Por lo mismo, si el club no es capaz de hacer un espacio en el límite salarial de LaLiga, perderá al español.

De acuerdo a la declaración oficial que recibió LaLiga, en esta se indica que “ha recibido notificación del Juzgado número 10 de lo mercantil de Barcelona, informando del alzamiento las medidas cautelares acordadas el 31 de enero de 2023 por el caso Gavi, debido a que el Barcelona no cumplió con los plazos establecidos para la presentación de la demanda principal”, detalla el documento.

Jóvenes promesas azulgranas

En las últimas temporadas la cantera del Barcelona ha nutrido al primer equipo. Pedri, Ansu Fati, Balde y Gavi, son pruebas contundentes de aquello. En el partido del fin de semana ante el Athletic Club volvieron a sobresalir los jóvenes talentos. Aunque, en esta ocasión, aún más el oriundo de Sevilla.

Cuando el equipo rojiblanco más buscaba la portería de Ter Stegen y con la grada de San Mamés repleto, el volante culé sacó a relucir su mejor versión defensiva. El español no dio nada por perdido con tal de ayudar al equipo y sellar la victoria por la cuenta mínima.

Gavi luchó cada balón e incluso se jugó una disputa con la cabeza. En una acción, el español cortó una jugada de riesgo con la testa para evitar un avance de Dani García. Además, en el ataque, provocó dos amarillas para impedir la continuidad del juego local. Ya en el cierre, Xavi decidió cambiar al centrocampista sevillano en el tiempo agregado para permitir el ingreso del extremo Ángel Alarcón.