Xavi técnico de Barcelona y la eliminación de la Europa League: “En estos duelos directos nos han pasado por encima”

Barcelona no puede salir de la crisis continental. Después de eliminación en la Champions League, ahora el líder de LaLiga no pudo mantener la ilusión viva en la Europa League, torneo del cual fue eliminado en los playoffs por Manchester United, que lo venció 2-1.

Pese a la eliminación, el técnico Xavi Hernández reconoció que su equipo, de todas maneras, ha visto algunos avances que se notan en el rendimiento continental.

“Hemos estado mejor que la temporada pasada, hemos dado la cara. La pasada temporada no nos daba para competir, no nos llegaba. Este año sí que competimos en casa del Bayern, ante el Inter en los dos partidos y ahora también ante el Manchester United”, explicó el ex volante.

Asimismo, agregó que “enfrentamos a equipos grandes, muy fuertes. Por detalles se nos han escapado los partidos y hay que volver con más fuerza. Hay que hacer autocrítica y el año que viene a volver a intentarlo. En estos duelos directos nos han pasado por encima y hay que competir mejor”.

A pesar de las explicaciones, el excapitán de la escuadra culé no pudo esconder su desilusión de quedar eliminado en un torneo en el que esperaban llegar más arriba.

“Es una decepción muy grande porque teníamos mucha ilusión. Creo que hemos competido muy bien, pero con un gran rival en frente. Ellos (Manchester United) físicamente son muy fuertes”, aseguró el exmediocampista.

Sobre la derrota en Old Trafford, el entrenador reconoció que el empate del cuadro británico fue un golpe muy duro para su equipo, del cual no pudieron levantarse para evitar la remontada.

“El gol del 1-1 nos hizo mucho daño, fue un balón dividido que perdimos. Perder esos duelos ha sido clave. Ellos, que son un gran equipo, han puesto mucha intensidad. Es una lástima porque teníamos el partido controlado tras una primera parte muy buena, en la que jugamos con comodidad. Creo que ha sido una eliminatoria muy igualada en los dos campos, pero los pequeños detalles han estado de su lado”, afirmó Xavi.