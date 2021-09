Si se abre una puerta, hay que entrar. Y Chile no supo. O no quiso. Son tantos los puntos perdidos en fechas anteriores, que la oportunidad que se dio Quito ante Ecuador era para ir por más. Un jugador más que el rival por casi media hora y prácticamente ninguna opción de convertir. Ese es el resumen del 0-0 ante Ecuador como visita. Bueno, porque se rompe una sequía de 24 años. Malo, porque a la hora de la suma y resta, quizás esta unidad se quedará corta en el camino a Qatar 2022.

Martín Lasarte plantó un equipo para no pasar penas en el primer tiempo. Dos líneas de cuatro divididas por Claudio Baeza, como volante central. El uruguayo apostó por el jugador del Toluca mexicano, por su mayor costumbre de jugar 2.600 metros sobre el nivel del mar. El factor altitud, y el poco tiempo para adaptarse, pesó mucho a la hora de conformar el equipo. Al mismo nivel de la potencia de un adversario muy físico, con mucha velocidad por las bandas y con laterales incisivos. Jean Meneses, de hecho, fue estelar por la misma razón. El extremo izquierdo vive enLeón (1.815 msnm).

Para ser justos, más allá de algunos pasajes en que se vio apremiado con balonazos al área, el plan le funcionó bien al uruguayo. Después de una presión inicial, el equipo se sintió más cómodo en el terreno, haciendo circular la pelota, sostenido por un Charles Aránguiz muy claro en el mediocampo y una seguridad defensiva liderada por Claudio Bravo desde la portería. El capitán le sacó un cabezazo a Valencia, como anuncio de una jornada protagonista.

Pero Chile no se quedó atrás. Empezó a rondar el área local, se generó tres tiros de esquina casi consecutivos. Desde un balón detenido, incluso tuvo la más clara de la primera fracción: un tiro libre de Aránguiz, que Paulo Díaz no supo direccionar hacia la meta en una inmejorable posición. Minuto 34, avisaba la Selección. Un partido inteligente hasta que el argentino Facundo Tello decretó que los equipos se fueran al descanso.

Ecuador entró con nuevos bríos en el complemento. Y apareció (o se consolidó) la figura de Bravo. Respondió con solidez ante dos remates desde fuera del área, siempre difíciles por las condiciones de Quito. Pero Chile otra vez aguantó el chaparrón. Meneses se transformó en una descarga por la derecha, encarador y cachañero, generando tiros de esquina y centros que preocuparon al dueño de casa. En uno de esos córners, ArturoVidal estuvo cerca de convertir.

Partido parejo. La diferencia la puso el árbitro, quien no dudó en sacar tarjeta roja tras un pisotón de Junior Sornoza sobre Baeza. Inapelable expulsión. Se abrió así una ventana importante. La posibilidad de ir por más. Y así como Lasarte fue vivo para plantear el partido, también estuvo lento y timorato para hacer los cambios para ir en busca de los tres puntos. Tan necesarios para recuperar la ilusión de ir al Mundial. Urgentes, menos para la banca de la Selección.

La Roja hasta se desajustó con uno más en cancha. Indecisa entre seguir aguantando o ir por la victoria. En ese limbo, Ecuador incluso se instaló con más propiedad en campo rival. Chile dejó de atacar con claridad, toda la circulación de pelota se esfumó. Entraron Pablo Galdames, Tomás Alarcón, Diego Valencia y Diego Valdés, pero poco aportaron. Ellos frescos y sus compañeros muy cansados. Además que Charles ya no estaba en la cancha, porque su físico, dañado desde el partido del jueves ante Brasil, simplemente no aguantó más.

Lo cierto es que en los 20 minutos finales faltó lucidez. Dentro y fuera de la cancha. La Selección no supo que hacer con el jugador extra. Sufrió lo que ha sufrido hace tanto tiempo. Poder de fuego. Por eso Chile no tiene mejor puntaje y respira más tranquilo en el proceso a Qatar 2022. Sí, se obtuvo un punto en Quito, algo que no se hacía desde 1997, pero en la suma y resta, por cómo se dio el partido, la cosecha fue muy escasa.

Ficha del partido

Ecuador 0: H. Galindez (36′, P. Ortiz); J. Hurtado (57′, B, Castillo), F. Torres, P. Hincapié, P. Estupiñán; J. Cifuentes (57′, G. Plata), C. Gruezo; A.Mena, J. Sornoza, M. Caicedo; E. Valencia. DT: G. Alfaro.

Chile 0: C. Bravo; P. Díaz, E. Roco,G. Medel, S. Vegas; C. Baeza (75′, T. Alarcón); M. Isla (75′, P. Galdames), Ch. Aránguiz (82′, DiegoValdés), A. Vidal, J.Meneses (75′, D. Valencia); E. Vargas. DT: M.Lasarte.

Goles:

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Valencia, (ECU); Vegas, Roco, Vargas (CHI). A los 63′ expulsa a Sornoza por un violento pisotón a Baeza.

Estadio Rodrigo Paz Delgado: 10 mil personas, aprox.