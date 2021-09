Arturo Vidal y el empate en Quito: “Creo que un punto es muy importante para nosotros”

La figura de Arturo Vidal se mueve desgastada por Quito. Le falta aire y la velocidad no es la misma. Pero se esfuerza por seguir adelante. En el fondo quiere ese punto, ese tan reacio allá en la altura ecuatoriana. Y cuando lo logró, se sintió aliviado. Por eso una vez terminado el encuentro, valoró la situación y el resultado.

“Enfrentamos a una selección fuerte que suma siempre de local y para nosotros es importante sumar, así que eso nos deja tranquilos. Hubiese sido mejor sumar de tres, pero creo que con las dificultades que tuvimos, con el viaje, con los pocos días de descanso que tuvimos. Creo que un punto es muy importante para nosotros”, lanzó el jugador del Inter de Milán.

Una frase que va acorde a las emociones que deja la compleja misión de enfrentar a Ecuador en Quito. Un escenario complicado, casi maldito para la Selección. Es un punto que en la calculadora no sirve mucho, pero que en el contexto toma valor.

Pero ahora sigue el viaje y otro partido definitivo está a la vuelta de la esquina. Colombia este jueves. Poco tiempo de preparación y una necesidad urgente de sumar de tres. Por eso Arturo también tiene su mente en lo que tendrá que enfrentar en cordillera. “Toca descansar y pensar en Colombia, ojalá sea un buen resultado para nosotros”, concluyó el King.

Pero no solo fue él que quien habló con los medios. Claudio Baeza se sentó en la conferencia de prensa y entregó sus sensaciones tras el empate con Ecuador. “Creo que se hizo un gran desgaste y toca recuperar. Esta es una cancha muy difícil para jugar, donde se obtuvo un resultado muy positivo. Si no se puede ganar de visita, tampoco se puede perder. Nos vamos con un punto muy valioso”, comenzó diciendo el ex Colo Colo, quien fue titular en el encuentro de esta jornada.

Baeza hizo mucho énfasis en las dificultades a las que se enfrentaron en Quito. Los 2800 metros, la cancha, el récord histórico negativo, por eso destaca el resultado. “Esta selección los últimos 15 años nos ha demostrado que siempre se puede ganar de visita, siempre es obligación ganar pero como dije anteriormente si no se puede ganar, no hay que perder”, concluyó el jugador del Toluca mexicano.

Son dos visiones de los jugadores que tuvieron que defender por 90 minutos un resultado y un partido clave para soñar con Qatar. Chile suma y sus figuras lo valoran. 24 años sin puntos que quedan atrás. Vidal y Baeza celebran, pero se preparan para otra batalla. Como todos los últimos partidos de La Roja. Como todos los que vendrán. El jueves, otra final para la Generación Dorada.