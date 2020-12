¿Qué ganaba La Calera con suplantar?

El buen presente futbolístico de Unión La Calera se vio remecido con fuerza por una grave denuncia por suplantación de identidad en la toma de exámenes PCR. La acusación emanada desde el Laboratorio Etcheverry y luego respaldada por la Seremi de Valparaíso, que la ingresó a la Fiscalía de Viña del Mar, abre una serie de interrogantes sobre las razones que pudieron llevar a los cementeros a cometer presuntamente este delito.

De acuerdo a la denuncia de la Seremi, el jugador suplantado fue Alexis Martín Arias. El portero fue sometido a 10 exámenes de PCR, entre el 28 de septiembre y el 20 de noviembre. De ellos, los cinco primeros dieron positivo (el último, el 28 de octubre); cuatro fueron negativos (16 de noviembre, fue el más reciente) y uno resultó indeterminado, el 20 de noviembre, justo el que le hicieron después de que, según la denuncia, el laboratorio reparara en que no era el arquero el que decía serlo.

César Kalazich, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y miembro de la Comisión Médica de la ANFP, explica qué significa que una PCR sea indeterminada: “Ocurre cuando el recuento da una característica intermedia. Hay indicadores positivos, pero no suficientes para que se considere positiva. Sin embargo, tampoco se puede considerar negativa”.

El médico precisa que “se debe tomar nuevamente la muestra”. Y añade: “Nosotros en la Comisión lo consideramos como no válido y se debe repetir. Entonces, si alcanzan a hacerlo y sale negativo, nosotros autorizamos a que esa persona juegue. Si no consigue tomarse el examen antes del partido, ese jugador queda aislado hasta que pueda tomárselo. Es decir, no puede ir a entrenar ni tampoco viajar ni tampoco podría participar en torneos internacionales, porque para jugar se exige una PCR negativa, no solo para los partidos, sino que los países lo exigen a la hora de ingresar a su territorio”.

En ese sentido, el doctor Kalazich comenta que la situación de Unión La Calera ha sido objeto de análisis, más allá de que todavía hay una presunción de inocencia. “La verdad es que con los miembros de la Comisión le hemos dado vuelta al tema. Lo que se nos ocurre, de comprobarse la acusación, es que quizás pudieron haberlo hecho para entrar al otro país, porque acá en Chile no se les hace testeo a los jugadores que tuvieron Covid hasta tres meses después de que hubiesen cumplido cuarentena”, plantea.

En el concierto nacional hay algunas definiciones claras, como la de las personas que ya tuvieron la enfermedad. “Nos ha ocurrido que hay jugadores que salen positivo después de haber tenido la enfermedad, lo que llamamos una PCR residual. Y no es que hayan tenido dos veces el bicho. Entonces, nosotros decidimos no testearlos hasta tres meses después de que hayan cumplido la cuarentena. Esto lo manejamos desde el punto de vista médico y entendemos que Conmebol también acepta estos casos, pero a nivel de país es distinto y nos ha pasado que gente con PCR residual positiva tiene que hacer cuarentena igual y es una norma sanitaria que se tiene que seguir a rajatabla”, detalla el facultativo.

Por ahora, el organismo que integra Kalazich está en alerta, a la espera de los resultados de las investigaciones, pero sin duda que existe bastante preocupación entre sus miembros. La Calera insiste en que no cometió irregularidad alguna. “Sin información, no podemos recomendar ninguna sanción. Están los antecedentes que tienen que ir a la Justicia para que se establezca si es verdad o no. Es un tema raro, queremos creer que no hay ninguna irregularidad. Pero si fuera cierto, lo encontramos muy grave. No nos deja indiferente. Al contrario, tiene la más alta gravedad para la Comisión Médica, porque sería un delito que no tiene perdón”, concluye Kalazich.

Justo ayer, el club informó de un positivo en el plantel tras los exámenes realizados el viernes.