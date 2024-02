“¡Qué noche para Joaquín Niemann!”: el emotivo video del LIV Golf al chileno por su brillante triunfo en México

Joaquín Niemann vivió su jornada más alegre y emotiva desde que está en el LIV Golf. El deportista nacional se quedó con la victoria en Mayakoba, México, después de una cerrada definición ante Sergio García, leyenda de la disciplina y uno de los referentes del chileno. La victoria, además, le permitió embolsarse un cheque de US$ 4 millones.

El capitán del equipo Torque GC fue homenajeado por el circuito en sus redes sociales, con una emotivo video que repasó la gran actuación del talagantino, quien hizo historia en varios aspectos. De hecho, se convirtió en el primer latinoamericano en conseguir una marca de 59 golpes en una ronda, algo que logró en la primera jornada y le dio cierto margen para enfrentar el torneo, más allá de que luego fue penalizado y tuvo que definir contra el español.

El pupilo de Eduardo Miquel, además, se mostró muy emocionado por el logro y las imágenes muestran a su círculo más cercano festejando este increíble logro personal del mejor golfista chileno de todos los tiempos.

“¡Qué noche para Joaquín Niemann!”, destacó la cuenta oficial de X del LIV Golf, que también le dedicó otros posteos con las palabras del chileno tras imponerse en México.

Emociones

“Es realmente increíble. He visto esto en las últimas semanas de trabajo, me he visto a mí mismo en las rondas de práctica concretando ese putt para ganar y es maravilloso”, expresó Joaco después de su increíble victoria.

“Ustedes vieron mi conducción. Fueron muchos divots, casi impacto mi propio divot. Manejé la pelota de manera hermosa y en este hoyo 18 fui adelante y lo metí. Estaba confiado haciéndolo y estoy listo para ganar más torneos. Quiero ganar majors, pero primero tengo que entrar a ellos”, finalizó entre risas.