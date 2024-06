“Quieren una estrella”: las altas expectativas que genera Alexis Sánchez en su posible nuevo destino

Alexis Sánchez tiene la mente ocupada en la preparación de la Copa América. Sin embargo, de reojo, el Niño Maravilla proyecta su destino. Hace pocos días terminó su relación con el Inter de Milán. En el equipo italiano celebró un Scudetto y, de hecho, fue protagonista en los festejos. Sin embargo, desde el punto de vista individual, la producción estuvo muy lejos de lo que proyectaba, más aún considerando la condición en la que volvió al equipo peninsular: había sido el buque insignia del Olympique de Marsella.

Al término del choque frente a Paraguay, el tocopillano prefirió mantener la reserva respecto de su nuevo destino. “No lo sé. Estoy escuchando ofertas. Estoy tranquilo, disfruto el fútbol. Iré a un lugar donde me quieran y me aprecien”, puntualizó después del duelo amistoso, a Chilevisión. “La idea es quedarme en Europa. Es un sueño mío, de pequeño jugar ahí”, agregó antes de establecer un objetivo para la Roja en la Copa América. “Hay muchas caras nuevas. Eso es importante para que tomen experiencia. Es un gran reto ir a jugar con grandes selecciones. Eso es importante”, expresó.

Expectativa

En Turquía se menciona con insistencia de la posibilidad de que Sánchez recale en ese mercado, que si bien no forma parte de la primera línea en el Viejo Continente se caracteriza por el poderío económico de sus clubes, la efusividad de sus hinchas y el alto nivel crítico de los medios de comunicación.

“El Trabzonspor quiere a Alexis desde hace tiempo.Abdullah Avcı quiere una estrella. Un jugador como Hamsik, que será el líder del equipo”, explican a El Deportivo desde el país bicontinental. En ese entendido, según la misma fuente, hay dos opciones: “Alexis o Di María”. Sin embargo, se ve mucho más probable la opción de que el elegido sea Sánchez. “Alexis está más cerca e incluso hay acuerdo”, se animan a consignar.

Alexis Sánchez y Marcelino Núñez, en el amistoso entre Chile y Paraguay. (Foto: Photosport)

El otro chileno

La apuesta del club tendría una relación aún más fuerte con Chile, pues entre los objetivos de mercado también figura Marcelino Núñez, quien actualmente milita en el Norwich City, que compite en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

En el caso del excruzado, el interés responde a la idea de generar un equipo que compatibilice la experiencia de figuras experimentadas, como Sánchez, con talentos pujantes que le den al equipo la dinámica suficiente para entreverarse entre los animadores de la Superliga.

Núñez llegó al Norwich City a mediados de 2022 y, según Transfermarkt, su valor de mercado alcanza los US$ 5,3 millones, una cifra plenamente abordable para un club que pretende realizar inversiones potentes con la finalidad de insertarse definitivamente en la elite.