Racing declara intransferible a Gabriel Arias

Gabriel Arias seguirá en Racing, tal como parece que sucederá con Marcelo Díaz. El club argentino lo considera un imprescindible en su proyecto y su presidente, Víctor Blanco, lo califica con una condición que torna imposible un eventual traspaso: intransferible. El guardameta tiene contrato hasta diciembre de 2023 con la Academia.

Blanco es categórico. “Arias es intransferible este año”, sostiene el directivo en declaraciones a DirecTV Sports. “Nosotros vamos a pelear cosas importantes y él es un número uno a nivel local”, afirma el mandamás respecto del guardameta de la Selección.

Gabriel Arias, en un partido de Racing.

Foto: Reuters

Cláusula y elogio histórico

En ese escenario, la única puerta que podría abrirse para la salida de Arias sería que un club pagara la millonaria cláusula de salida establecida en su contrato: ocho millones de euros.

Las actuaciones de Arias generan admiración en Argentina. Uno de los que ha manifestado su aprobación a sus actuaciones ha sido Ubaldo Fillol, considerado uno de los mejores goleros que ha producido el país. Después de la victoria sobre Sporting Cristal, por la Copa Libertadores, el Pato no vaciló al elogiarlo. “El triunfo de Racing en Perú estuvo nuevamente respaldado por una gran actuación de su arquero Gabriel Arias. No me sorprende porque viene manteniendo ese nivel desde hace tiempo”, posteó en su cuenta en Twitter.