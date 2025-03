Racing toma nota: Gustavo Costas aborda el cruce contra Colo Colo en la Copa Libertadores

Gustavo Costas estuvo presente en el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay. El director técnico de Racing será rival de Colo Colo en el certamen continental, donde desde el otro lado de la cordillera esperan dar el batacazo.

El otrora estratega de Palestino durante la ceremonia fue uno de los protagonistas de la noche donde los 32 equipos clasificados conocieron su suerte. La Academia es cabeza de serie del grupo E y se enfrentará al Cacique, Fortaleza y Atlético Bucaramanga a partir de la primera semana de abril.

Costas tras conocer a sus rivales, muy en su estilo declaró enérgicamente que están preparados para enfrentarse a quien sea, puesto que en Libertadores no existen los favoritos. Lo hizo al momento en el que se le consultó por Colo Colo. “Hay que jugar, hay que jugar, hoy no hay ni fáciles ni difíciles, hay que jugar todos los partidos y después se verá”, afirmó el estratega campeón de Sudamericana y de la Recopa. En este sentido, agregó que todos los equipos que están instalados en la fase de grupos son complicados, por lo que es importante llegar de la mejor manera a los duelos.

Racing nuevamente visitará el estadio Monumental. Foto: Photosport.

El homenaje al DT

“Con este grupo es con el que más me quedo porque me cumplió el sueño de mi vida, lograr algo así con el club que me crie. Se mataron por la camiseta”, declaró el exseleccionador de Bolivia. Fue invitado al escenario y fue galardonado por los títulos que levantó con el cuadro del barrio de Avellaneda, del cual es uno de sus máximos ídolos. Su figura tiene la particularidad de que lleva toda una vida ligado al club: fue campeón como jugador y recientemente como entrenador.

“Sabía que el hincha de Racing necesitaba algo internacional y se lo pudimos dar. 36 años después, gracias a Dios se lo pudimos dar. El campeonato lo habíamos logrado con Diego Cocca, Eduardo Coudet y Reinaldo Merlo, pero se necesitaba algo internacional. La última vez fue en 1988″, agregó Gustavo Costas.

Racing será rival de Colo Colo en la Copa Libertadores, equipos que ya se enfrentaron por primera vez en 2025. A mediados de enero el cuadro transandino visitó el estadio Monumental para disputar un amistoso, el cual terminó en victoria por 3-0 para los argentinos.

En aquella oportunidad, Arturo Vidal señaló que esperaba volver a reencontrarse con la Academia en un futuro y a los pocos meses, se dio lo que el mediocampista quería. “Vamos a ver si son tan fuertes como ahora, seguramente va ser muy difícil y diferente. Ya vamos a llegar mucho mejor y ahí los queremos ver”, remarcó tras el partido en conversación con ESPN. Pese a que el fixture todavía no está confirmado, se presume que el primer duelo será la semana del 21 de abril y tendrá lugar en Chile.