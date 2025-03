Jorge Almirón no le teme al grupo de Colo Colo en la Libertadores: “La expectativa es llegar a la final, siempre”

Se acabó la espera. Este lunes los equipos chilenos conocieron a sus rivales en la Copa Libertadores, tras el sorteo que se efectuó en la sede de la Conmebol, en Paraguay. Colo Colo y Universidad de Chile tendrán duros rivales en la fase de grupos.

Específicamente en el caso de los albos, formarán parte del Grupo E, con Racing de Argentina, Fortaleza de Brasil y Atlético Bucaramanga de Colombia.

Hay optimismo

Sobre este sorteo se refirió Jorge Almirón, entrenador del Cacique. A pesar de enfrentar a rivales de Argentina y Brasil, tiene confianza en que harán un buen papel: “Todos los equipos sin difíciles. Fortaleza es un buen equipo y la distancia hacia allá bastante, Racing lo enfrentamos hace poco y a Bucaramanga lo tenemos que estudiar. Estamos con mucha confianza, estamos contentos”, comenzó diciendo a ESPN.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Además, consultado sobre una posible dosificación durante la fase de grupos y por lo complejo que puede ser la logística para jugar ante Fortaleza y Bucaramanga, dijo: “(La dosificación) dependerá de los partidos que nos toque jugar en la liga chilena, así que esto es parejo. Son viajes largos, pero ellos también tienen que venir a jugar a nuestra cancha, así que es lo mismo. Tenemos mucha fe de que lo vamos a hacer bien. Lo vamos a disfrutar muchísimo”.

Pese a que reconoce que el comienzo de temporada no ha sido como él quería, se coloca objetivos altos en la copa: “El arranque no fue el esperado, pero yo me lo esperaba, venimos de ser campeones, muchos cambios. Ya tenemos en la cabeza quienes son nuestros rivales. Vamos a llegar muy bien. Colo Colo tiene mística, la gente lo va a acompañar, jugamos hace muy poco la copa, es un equipo grande, así que esa energía la vamos a aprovechar. La expectativa es llegar a la final, siempre, pero sé que es muy difícil”.

Por último, reveló que hizo amistad con Diego Milito, dirigente e histórico jugador de Racing, y hasta bromeó con él: Con ellos jugamos un amistoso de preparación hace poco. Es un equipo muy fuerte, físico, con muy buenos jugadores, Costas conoce el fútbol chileno, hizo un muy buen trabajo. Con Milito nos pusimos de acuerdo para clasificar los dos jaja".