La tajante opinión de Jorge Almirón del incidente entre Carlos Cortés y Aníbal Mosa en el directorio de Blanco y Negro

Un terremoto vive Colo Colo en los últimos días. En la reunión de directorio del pasado miércoles se dio a conocer el incidente que tuvo como protagonistas a Aníbal Mosa y Carlos Cortés, donde el presidente de Blanco y Negro terminó constatando lesiones en una clínica y saliendo en silla de ruedas con un cuello ortopédico. Muchas personas se han referido a esta situación, siendo Jorge Almirón quien fue consultado ahora por lo sucedido.

Pronto a celebrar el centenario del club, la polémica envuelve al timonel de la concesionaria y al director del bloque opositor, quienes se enfrascaron en una tensa discusión que terminó con Mosa en el suelo, acusando un golpe por parte del abogado. Sin embargo, existen dos versiones de los hechos, por un lado, está la versión del mandamás de ByN, quien señala que recibió un golpe por parte de Cortés y posteriormente un puntapié, cuando estaba en el piso. Por otro lado, está la versión de Alfredo Stöhwing, quien afirma que Mosa se tropezó con unos cables y por ese motivo cayó al suelo.

Incluso, Mega dio a conocer parte del video de la reunión del directorio, la cual culminó con este incidente, donde se ve cómo la situación se va tensando cada vez más. Sin embargo, en las imágenes no se logra apreciar del todo si existe una agresión por parte de Carlos Cortés, debido a que la pantalla se va a negro, debido a que el registro es de una videollamada por Zoom.

Las declaraciones de Almirón

No obstante, ahora el que se refirió al tema fue el entrenador del equipo, Jorge Almirón, quien se encontraba en el aeropuerto para ir al sorteo de la Copa Libertadores, que se realizará este lunes en Luque, donde Colo Colo se encuentra en el bombo 2.

El estratega fue consultado por Radio ADN sobre lo ocurrido el pasado miércoles, y señaló que no ha hablado con Mosa sobre el incidente. “Lo mejor es que haya paz, que haya armonía y todo, pero bueno, los equipos grandes tienen sus cosas. No está bien, he dirigido equipos grandes y sé que se generan polémicas y diferencias, así que espero que esto pase rápido y que se converse, que se puedan arreglar y bueno, las partes son las que tienen que hablar, yo sigo trabajando”, señaló el estratega.

Sobre el futuro del Cacique en la Copa Libertadores, y la ilusión que los hinchas tienen para este año en la competición, Almirón señaló que espera llegar hasta las instancias finales. “Uno se prepara para eso, para hacer lo mejor para llegar a las instancias finales. Ya lo vengo pensando del armado del plantel y todo, así que esperemos ver cómo nos toca el sorteo, que es muy importante porque esto determina también el futuro del equipo”, afirmó.