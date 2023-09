El abogado de Byron Castillo reaparece para amenazar a la ANFP: “Si anulan la sanción, habrá una acción contra Chile”

El caso Byron Castillo sigue haciendo ruido en Sudamérica. Ya no el de hace un año, pero en Ecuador tienen claro que los problemas persisten. Durante la última fecha vencieron a Uruguay, por 2-1. Sin embargo, aquella victoria recién les permite salir del saldo negativo con el que se vieron obligados a arrancar el proceso rumbo al próximo Mundial, producto del castigo que recibieron por la irregularidad en la nacionalidad del lateral.

En la Federación Ecuatoriana no se rinden. Buscan anular la medida y escalar algunos puestos en la tabla de posiciones. Pese que en primera instancia el Tribunal Federal de Suiza rechazó su apelación. El abogado del futbolista declaró que cree posible que esto suceda, pero pide paciencia. “¿Hay méritos para que se declare la nulidad? Sí. Pero es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales”, dijo Andrés Holguín a la radio Mundo Deportivo FM.

El licenciado advierte que llevarán el caso hasta las últimas instancias, dejando abierta la posibilidad de acudir a tribunales de Derechos Humanos. “Hemos abierto un compás de espera hasta que termina la demanda de nulidad que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras eso no se solucione no hay nada, estamos en espera de ese fallo, esperando que se anule, para ahí presentar nuestra demanda. Si es que no ocurre analizaremos si es que hay la posibilidad de acudir a DDHH.”, señaló.

Incluso, el profesional va más allá y prevé que de salir todo como esperan, lanzarán sus próximos dardos a Chile. “No se puede hacer nada mientras no exista una solución. Con base a eso analizaremos si demandaremos. Si anulan la sanción, habrá una acción contra la Federación de Fútbol de Chile. Si no se anula, el fallo se mantiene, entonces ir contra esa Federación perderá su valor”, enfatizó.

Byron Castillo lucha por un balón con Jean Meneses. Foto: REUTERS/Marcelo Hernández

Aun así, Holguín se sincera al reconocer que es un escenario poco posible el que esperan en Ecuador. “Me encantaría tener respuesta, pero al ser un tema que se ventila en la Corte Suprema de Suiza, no podría saber cuánto tiempo durará el procedimiento. Está presentado el recurso y no sé si es que habrá alguna audiencia. De lo que he podido observar, por lo leído, la resolución podría tomar hasta un año”, expuso.

“De todas formas es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales, y son contados con los dedos de la mano los casos en los que se da marcha atrás”, agrega.

Byron Castillo no ha vuelvo a la selección ecuatoriana desde su exclusión de la convocatoria del Mundial de Qatar. En aquel momento, Gustavo Alfaro lo sacó de la nómina por presiones dirigenciales, algo que el mismo entrenador reconoció. “Yo soy muy respetuoso de las decisiones, porque corresponde. De la misma manera como le dije al presidente, yo soy técnico de fútbol y hablo desde mi lugar. Nada más puedo hacer eso”, explicaba el estratega.

En la FEF temieron las posibles represalias que podría generar la presencia del carrilero en el torneo planetario, puesto que su nacionalidad seguía en entredicho. “Mi intención era que Byron estuviera con nosotros. El plantel lo quería, pero son decisiones que uno respeta, porque hay cosas que yo no las sé y no puedo saber cómo son, porque no tengo la capacidad para poder resolverlo ni el conocimiento para poder hacerlo”, insistía Alfaro antes del certamen.