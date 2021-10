Rector de la Universidad de Chile saca la voz: “Tomamos nota de la preocupación que existe por querer saber más de la conducción del club”

En la casa de estudios de la Universidad de Chile están preocupados. El equipo laico, que hoy está en manos de nuevos inversionistas, vive horas trascendenteles de cara a la nueva crisis que debe enfrentar.

Y si bien tienen dos representantes en la mesa directiva (Andrés Weintraub y Carolina Coppo), el rector de Universidad, Ennio Vivaldi, no escondió su inquietud por el momento estudiantil. “La incidencia que tenemos en las decisiones del directorio están dadas por nuestros dos directores, y el poder real que tenemos es el que nos pertenece el nombre y los símbolos del club deportivo. Nosotros no somos responsables de una forma de entender el manejo de los clubes de fútbol”, comenzó diciendo en la Jornada Tecnológica y Desarrollo Sostenible de Magallanes 2021, según consignó el medio La Prensa Austral, en Punta Arenas.

De paso, el médico se detuvo en los valores intransables que hoy no se negocian en el club. Los dueños del club siguen sin pronunciarse por el difícil momento que atraviesa la institución. “Si me preguntas mi opinión personal, está basada en valores, en general no lo digo por este club, sino por cualquier club, que no se condicen con la participación de las hinchadas y valores deportivos. Nosotros tenemos que seguir las vías regulares por las que la universidad puede incidir en las decisiones que tomen los directorios, y eso es lo que estamos haciendo. Tomamos sí, absoluta conciencia y nota de la preocupación que existe en la hinchada, académicos, estudiantes y funcionarios por querer saber más de lo que está ocurriendo con la conducción del club”, agregó.

Cabe recordar que durante la tarde de este lunes, los dirigentes de Azul Azul analizaban la continuidad de Esteban Valencia, luego de poner su cargo a disposición, tras la derrota frente a Melipilla. El equipo está citado este martes a las 930 a la práctica, pensando en el próximo duelo del torneo nacional, frente a Curicó.