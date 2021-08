Relator de radio talquina denuncia agresión verbal y física de Luis Marcoleta

Un lamentable hecho fue denunciado contra el técnico de Rangers Luis Marcoleta. El relator deportivo de la radio Futura de Talca, Juan Antonio Medel, denunció insultos y golpes por parte del actual técnico de la escuadra rojinegra arriba del avión que los traía de regreso desde Arica, ciudad en la que la escuadra piducana enfrentó su último partido por la Primera B.

Según relata el comunicador “al regreso de Arica en el pasillo del avión fui agredido verbal y físicamente por el técnico de Rangers Luis Marcoleta con estas palabras ‘reviéntame ahora maricón’ y me pega un combo en el pecho”, declaró en una publicación en su cuenta personal de Facebook.

“Gracias a la acción del colega de radio Amiga, Carlos Ulloa, esto no pasó a mayores”, agregó. “Un hombre como él que tiene a cargo un grupo de adultos y jóvenes debe ser capaz de mantener la cordura”, continuó.

Medel da como posible causa una pregunta que le realizó en la conferencia de prensa posterior a la caída de Rangers frente a San Marcos por 1-0.

Rangers cayó por 1-0 en su visita contra San marcos en el encuentro válido por la Primera B. Foto: Agencia Uno.

En dicha instancia, el trabajador de Radio Futura le consultó a Marcoleta si había pensado en renunciar de acuerdo a los resultados mostrados por los rojinegros.

“Yo soy ganador, fíjese. Soy el entrenador más exitoso de esta división. Tengo diez torneos, soy más ganador que cualquiera... Incluso más ganador que usted. No me responsabilice a mí de los últimos resultados de Rangers”, contestó el técnico.

“Tengo la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo en mi proceso. Todavía no culmina mi trabajo, pero no soy de abandonar el barco ni lo voy a abandonar. Para irme de Rangers de Talca me tienen que echar. Soy de dar la cara, de poner el pecho a las balas, de seguir perseverando y eso me ha llevado a tener éxito en los equipos que he estado”, complementó.

Sobre estas palabras, Medel comentó: “Señor Marcoleta, usted será ganador en el fútbol, pero nunca se podrá comparar conmigo que soy un profesional de la salud y llevo dos años en la primera línea salvando vidas. Mi mundo no es la radio. Piense antes de actuar. Me parece que usted no se merece estar en una institución centenaria como Rangers de Talca”, cerró en su denuncia.

Por su parte, desde Rangers señalaron a El Deportivo que durante la tarde de este lunes se reunirán el presidente Felipe Muñoz y el gerente Boris González junto a Marcoleta para conocer la versión del cuerpo técnico.