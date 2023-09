Renuncias, cruces con la prensa, espionaje y autodenuncias: las polémicas de Marcelo Bielsa en su carrera como técnico

No le gusta la exposición y no da entrevistas. Sin embargo, las excentricidades de Marcelo Bielsa nunca pasan inadvertidas. Las mismas costumbres que ahora chocan con el medio uruguayo, donde está a cargo de la selección de ese país, solo forman un capítulo más de una historia interminable.

Una carrera que ha tenido luces y sombras para el entrenador, quien inició su carrera en Newells Old Boys, en 1987. Tras consagrarse campeón tres veces en Argentina, el Loco dio el gran salto a Europa, donde fichó por el Espanyol de Barcelona.

Cargo que solo ocupó un par de meses. Después, el rosarino hizo uso de una cláusula de salida para firmar con la selección de Argentina. Con su equipo nacional vivió los momentos más angustiosos de su carrera. Tras una eliminatoria brillante, la Albiceleste llegó como uno de los favoritos para ganar el Mundial de Japón y Corea 2002.

Nada de eso ocurrió, ni siquiera los más del mil cintas de VHS para el análisis de partidos sirvieron. El equipo pasó de la primera ronda, mientras su nervioso técnico nunca salió de su tozudez táctica.

En mayo de 2003 Bielsa sostuvo una fuerte discusión con Eduardo Castiglione, periodista del diario Olé, donde el entonces DT de la selección transandina respondió: “Usted es un enemigo que me enaltece ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy”.

A pesar de lograr el oro en Atenas 2004, el fracaso del Mundial y la final perdida en la Copa América 2004, sumado a los problemas con la prensa y los dirigentes de la AFA, el entrenador presentó su renuncia por “motivos personales”.

Su paso por la Roja

Después de casi tres años, escuchó el desafío que le propuso Harold Mayne-Nicholls y se hizo cargo de la selección chilena, en agosto de 2007. Cinco meses pasaron antes de que se peleará con los medios locales.

En la gira por Asia, en el verano de 2008, fue fotografiado sin su placa dental, lo que causó el enojo del técnico y su distanciamiento total de los medios. Mismo año en que comentó que la clasificación a Francia ‘98 fue solo gracias a Iván Zamorano y Marcelo Salas, declaraciones que molestaron a Nelson Acosta, quien lo trató de “ignorante”.

También debió enfrentarse con los clubes. Antes de la misma gira, bajó de la convocatoria a los jugadores de Audax Italiano, luego de que el club se negara a ceder a Fabián Orellana.

Conocidas son sus diferencias con Arturo Vidal. El mediocampista se negó a ir a Toulon con la sub 23. Así, el técnico se enfadó y lo descartó para los partidos ante Bolivia y Venezuela por las clasificatorias.

Luego, el volante indicó que “Chile no iría al mundial con Bielsa, ya que no tenía idea cómo se trabajaba en el medio”. Meses más tarde, el jugador se vio obligado a pedir disculpas para volver al equipo nacional.

Tras concretarse la clasificación a Sudáfrica 2010, el presidente Sebastián Piñera estuvo con la selección chilena. Entonces, Bielsa vivió uno de los episodios más polémicos de su estadía en Chile, al negar el saludo al mandatario, tanto en La Moneda como en Juan Pinto Durán.

Una conducta que un par de años más tarde repetiría en España, ya como técnico de Athletic de Bilbao, cuando negó el saludo al aquel entonces Príncipe Felipe de Borbón, en la final de la Europa League de 2012.

Su salida de Chile no estuvo exenta de controversia. Previo a las elecciones de la ANFP, el rosarino afirmó que “no puedo ni voy a trabajar con Jorge Segovia”. El español ganó la elección, y la permanencia de Bielsa era cada vez menos probable.

El 11 de febrero del 2011 renuncia al cargo, no sin antes hacer duros cuestionamientos a Sergio Jadue, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica; a quienes calificó como “los grandes culpables” de su partida.

Recordada es la habitación donde vivió Bielsa durante los 42 meses que estuvo a cargo de la Selección en Juan Pinto Durán. Un austero lugar de seis metros cuadrados, con una cama de plaza y media, un crucifijo atrás (que se cayó para el terremoto de 2010), ventilador de techo, aire acondicionado, un LCD, un clóset chico y un baño. Un recinto que marcaba la personalidad del técnico.

De regreso a Europa

Luego de su paso por la selección chilena, Marcelo Bielsa arribó al Athletic Club de Bilbao, a mediados de 2011. En el cuadro vasco, Bielsa también protagonizó polémicas, como negar el acceso a la prensa para las prácticas.

En 2012, al iniciar su segunda temporada con el club, se preocupó personalmente por las obras en las instalaciones del club vasco, a tal punto que llamaba por teléfono todos los días desde sus vacaciones en Argentina.

Cuando regresó a España, la situación era diferente a la esperada. Y tuvo un incidente con el jefe de la obra, quien dijo que Bielsa lo había golpeado, aunque no lo denunció.

Entonces el Loco se autodenunció en una bullada conferencia de prensa: “Ante la falta de otra autoridad de la empresa que hacía la obra decidí hablar directamente con el jefe de obra, lo llamé a mi vestuario para decirle que las obras no estaban bien hechas, que no iban a estar en la fecha prevista y que, sobre todo, eran un engaño y una estafa. Me indigné y me afectó porque tengo que asumir ante los jugadores las condiciones de trabajo de un plantel que vale 300 millones de euros. Me autoinculpo por agredir al jefe de obra, pero las obras de Lezama son una estafa y un robo”.

Contacto en Francia

Tras dos temporadas en el País Vasco se marcha a Olympique de Marsella, en julio de 2014. donde vivió nuevos cruces con los periodistas, quienes se quejaron de no poder ver los entrenamientos. A más de uno lo trató de que “ignorante” frente al análisis del fútbol.

Conocida es una de las charlas en el equipo del sur de Francia: “Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, fortalézcanse que jugando así las nueve fechas que faltan van a tener lo que merecen. Los felicito muchachos, a todos”.

Pese a la cercanía con los jugadores, en la primera fecha de su segunda temporada con el club, en agosto de 2015, renunció tras una derrota de 1-0 ante Caen.

En 2016, el Loco firmó contrato con la Lazio. Claro que su experiencia en Roma solo duró dos días. Textual. Sin viajar siquiera a Roma, el rosarino dio sus razones a través de un comunicado.

“Estaba acordado, como condición indispensable para la ejecución del programa de trabajo, la contratación de al menos cuatro futbolistas antes del día 5 de julio, con el objetivo de que pudieran participar del trabajo de pretemporada”, aseguró el DT.

En julio de 2017 llega como estrella al Lille de Francia. Un ambicioso proyecto en el que se hizo cargo de las contrataciones del equipo. Nueve en total con un gasto de más de 60 millones de dólares, algo inédito en la historia del club.

Pero los resultados no llegaban y los enfrentamientos con los periodistas se hacían frecuentes. “No voy a renunciar, aunque esté peleando el descenso toda la temporada. Ya, si me echan es otra cosa. Yo he peleado el descenso, soy el protagonista del peor fracaso en la historia de las selecciones argentinas. En un proyecto que lleva un tercio de la primera rueda, viene un personaje como el que hizo la pregunta a construir sensaciones, como el otro señor que hace la pregunta. Me indigna, ya no tengo la paciencia que tenía antes. El oficio de usted es que cuando hay riesgo convertirlo en catástrofe; y cuando hay prosperidad, acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes es siempre despreciable”, dijo a los comunicadores.

Incluso, en otra ocasión siguió su fuerte diatriba: “Cuando no hay noticias, la noticia se genera enfrentado a los componentes de un grupo de trabajo. En este caso, el cuerpo técnico, los jugadores y el cuerpo médico. Usted recorre todos esos segmentos para ver donde puede encontrar la forma de dividir. L’Equipe es un medio muy prestigioso, representado por una persona que va recorriendo posibilidades sin ninguna formación. No es algo personal, pero me irrita el procedimiento de solamente buscar el conflicto”.

Después de solo cuatro meses, con un balance de siete derrotas y tres victorias, la dirigencia del equipo del norte de Francia decidió prescindir de los servicios del argentino.

Espionaje en Inglaterra

No duró mucho en la cesantía. En julio de 2018 firmó con Leeds United, equipo de la Championship de Inglaterra, donde tampoco estuvo lejos de las críticas. A inicios de 2019 fue descubierto el espionaje que hizo al entrenamiento del Derby County, uno de los rivales en la competencia.

“Soy el único responsable, porque no pedí el permiso al Leeds para hacerlo. No importa si es legal, ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente que Frank Lampard y el Derby consideren que no era lo correcto”, dijo el argentino.

Incluso, fue más allá y afirmó que “sin tratar de encontrar ninguna forma de justificación, he estado usando esta práctica desde las clasificaciones del Mundial con Argentina”.

Con el equipo blanco trabajó de la misma forma que lo hizo en sus antiguos cargos. Según informó en su momento el Daily Mail, el rosarino instaló una cama y una cocina para él mismo en el campo de entrenamiento del Leeds, tal como lo hiciera en Chile.

Más tarde en una charla junto con el ahora extécnico de Brasil Tite, el argentino describió cuáles son sus grandes diferencias con los profesionales de la prensa y sus instituciones de trabajo.

“El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más las escuelas, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación”, comenzó diciendo.

Para luego asegurar que “es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación”.

Y agregó: «Entonces, por qué digo esto, porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco: si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos, ‘mirá lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual’, pero el día que pierda ‘este burro en vez de hacerlo a Neymar jugar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival’. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos, según victoria o derrota“.