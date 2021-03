Robo a la delegación de Bolivia fue avaluado en US$ 800

La concentración de la selección boliviana en Santiago no estuvo exenta de complicaciones. Al equipo altiplánico no solo se le acusó de romper la burbuja sanitaria, luego que dos funcionarios dejaran la concentración para comprar en una tienda del sector, por lo que debieron ser aislados por orden de la Seremi, sino que también sufrieron un robo en las habitaciones del hotel de concentración, ubicado en la zona oriente de Santiago.

“La Federación Boliviana de fútbol comunica que, en el transcurso de las últimas horas, en las instalaciones del hotel donde concentra la Selección Nacional, ocurrió un incidente menor que está siendo investigado, tanto por la administración del hotel, como por las autoridades pertinentes”, decían desde el combinado que dirige Farías, el jueves durante el mediodía.

La Selección de Bolivia envió un comunicado en la previa al duelo frente a Chile.

Lo cierto es que tras dos días de investigación no ha habido muchas novedades. Las cámaras no registraron el ingreso de ninguna persona ajena a la concentración o ajena al personal del recinto que sirvió como búnker de la Verde desde el sábado pasado. Sí se pudo cuantificar el dinero extraído: en total fueron US$ 800 que le fueron sustraídos a siete jugadores del plantel altiplánico.

La Verde se fue de Santiago con problemas y derrotas. Este viernes, en Rancagua, el equipo de César Farías no pudo doblegar a la Roja, que tuvo en la banca el estreno de Martín Lasarte como técnico.