Con visita fiscalizadora de la Seremi: la foto boliviana que tuvo bajo amenaza el debut de Lasarte en la Roja

Ayer, cerca del mediodía, en el local Entrejuegos, en Providencia, dos miembros de la selección boliviana fueron sorprendidos realizando compras. Vistiendo un short y la polera de concentración del rival que se medirá hoy ante a la Selección Chilena, fueron captados por transeúntes que no escondieron su sorpresa. Mientras tanto, a pocas cuadras, en el Hotel Four Points by Sheraton, el resto del plantel que conduce César Farías descansaba pensando en la práctica vespertina que se desarrollaría en Quilín.

La imagen de los bolivianos rápidamente se viralizó. Y generó críticas por la poca responsabilidad del equipo considerando las estrictas medidas sanitarias que se deben cumplir frente a la pandemia que hoy azota a Chile y el mundo. Los altiplánicos rompieron la burbuja sanitaria que estaban obligados a cumplir desde que arribaron a Chile, el lunes recién pasado.

La imagen viajó rápidamente a la Seremi de la Región Metropolitana, que se hizo presente en el hotel de concentración de la Verde. Exigió explicaciones y aplicó de inmediato un protocolo de emergencia. Solicitó las identidades de los dos funcionarios denunciados y los sometió a un PCR para descartar la presencia del Covid. Hasta que los resultados no estén en manos de la Seremi, los acusados fueron aislados en el mismo hotel.

La Selección de Bolivia rompió la burbuja sanitaria en la previa al amistoso frente a la Selección Chilena.

La noticia sorprendió a la delegación boliviana. En un principio, la reacción del equipo que conduce Farías fue de rechazar la medida de la Seremi. Pidieron que no se apartara a los dos funcionarios, pese a que ambos miembros del equipo rompieron el protocolo. Hubo, incluso, amenazas de no presentarse e impedir el debut de Machete. Horas más tarde, sin embargo, declinaron su posición y entendieron que la medida no era negociable.

¿Por qué Bolivia lleva una semana en Chile en época de Covid?

La selección boliviana ingresó al país el lunes. En el país, en el mismo hotel de concentración, se sumaron los futbolistas que militan en el medio local. Alejandro Chumacero, de Unión Española y Luis Haquín, de Melipilla, se integraron a la nómina de jugadores que llegó de la mano de César Farías.

Lo cierto es que la verde negoció hace semanas su ingreso a Chile. Lo hizo directamente con la ANFP, que realizó las tratativas pertinentes con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte. El arribo fue visado, pero siempre que se cumpliera al pie de la letra la burbuja sanitaria que también rige la concentración de Chile.

Bolivia ingresó al país con un PCR negativo con un desfase menor de 72 horas. En Chile, a excepción de los dos funcionarios denunciados, no fueron sometidos a testeos. Sus desplazamientos, sin embargo, solo debían enmarcarse entre el hotel, las canchas de entrenamiento de Quilín y el estadio El Teniente, en Rancagua.