Chumacero, resignado: “En Unión Española ya me llaman Chumasteiger; me sigue en todos lados”

Alejandro Chumacero (29) contesta a El Deportivo desde la habitación de su hotel, en Santiago. De fondo, se escucha a su bebé, que no deja de llamar su atención. “Estoy en el hotel todavía. No podemos concretar el tema del departamento por el tiempo que llevamos en Chile, nos pidieron bastante papeles. Son bien exigentes por acá. Los estoy conociendo. Ya quiero salir de acá, estoy incómodo”, dice.

El seleccionado boliviano, hoy concentrado con su país, de cara al amistoso que se jugará este viernes, repasa su arribo a Unión Española. Dentro de sus primeras participaciones anota la caída por 6-2 ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores.

¿Se adapta a Chile?

Me he sentido muy bien, feliz. Alegre por tener la oportunidad de estar acá en un lindo fútbol. Le doy las gracias al país por abrirme las puertas, a Chile, a los directivos de Unión Española, a los que se fijaron en mi persona. A mis compañeros, por la confianza, y a la hincha de Unión por recibirme de la mejor manera.

¿Se pasa mejor en Santiago la pandemia?

Sí, por el tema de salud. Se acomoda muy bien a lo que uno quiere. Lo estamos pasando bien. Esperamos no entrar a una cuarentena y que nos tengamos que encerrar. Lo que he visto que quizás entraremos a cuarentena, pero espero que no.

¿Por qué elige Unión Española?

Por el país, la ciudad, la oportunidad. Tú sabes que para mi carrera es muy importante seguir a alto nivel. Mi elección se basó en eso. Tuvimos que esperar mucho porque en Chile se siguió jugando hasta hace poco. Tuvimos que esperar harto. Apenas acabó el torneo tuve que esperar que me eligieran. Fue agradable que confiaran en mí.

¿Tuvo anteriormente posibilidades de fichar en algún club chileno?

Sí, tuve la oportunidad. Hace mucho tiempo casi vengo a Chile, pero no se pudo concretar. Ahora que se pudo dar esta opción no dudé en aceptarla. Gracias a mi representante, Fabio Cavalleri, el papá de Matías (futbolista), tuvimos la posibilidad de venir acá.

¿Qué otro club nacional lo quiso?

No tengo ahora la conexión, no me acuerdo. Pero no sé, era Colo Colo parece. No me acuerdo la verdad.

¿Por qué no siguió en Puebla?

Acabé contrato y también decidí salir. Ya quería un cambio de ambiente, porque las cosas ya no iban. Cuando no estás bien es mejor salir y buscar otro lugar.

¿No tuvo problemas de indisciplina en México?

No, claro que no.

¿No pensó en volver a Bolivia?

No pensé en volver a Bolivia. Hubo propuestas, pero no me interesa.

En su país se habla de problemas legales que tiene con su expareja. ¿Le afecta en su rendimiento?

No, son temas personales que no tienen que perjudicar en el trabajo de uno. Pero no hablo de eso.

¿Qué le puede aportar a Unión?

Todo lo que tengo, la experiencia que llevo en el fútbol. Primero está el equipo y de ahí aportar lo que uno sabe. Transmitirle mi experiencia a los jóvenes, ayudarles un poco. Siempre dispuesto para el grupo, eso es lo esencial para empezar bien.

Alejandro Chumacero durante una práctica de Unión Española.

Ya ha jugado en México, Brasil y Bolivia.

Con todo lo que he recorrido es muy bueno ampliarlo acá en Unión Española. Tanto al equipo como a los jóvenes uno busca transmitirlo para poder hacer una mejor campaña.

¿Lo llamó Jorge Pellicer para que fichara?

Sí, tuve un contacto con el profe una vez que se decidió. Me dio algunas pautas de lo que quería. Fue una charla agradable y ya con la decisión acertada de que me ficharían fue todo mucho mejor.

¿Lo contactó el dueño Jorge Segovia?

No, me llamó el presidente Perdiguero, un español. Me llamó antes y después para la bienvenida. Yo estaba muy feliz de que me hablara y que me diera la bienvenida. Estaba muy feliz.

En sus inicios lo llamaban Chumasteiger por su parecido físico al alemán Bastian Schweinsteiger

Sí, me bromean con eso. Yo soy carismático. Me adapto bien a lo que venga. Me llamen como me llamen no hay problema. Yo juego con ellos, en Unión ya me dicen Chumasteiger, pero sirve para unirse al grupo. El Mono Sánchez, Benja, Palacios que jugué en Puebla con él, con todos ya me llevó bien. Ya me voy conociendo con todos.

¿Se parece en el juego a Schweinsteiger?

Somos parecidos, somos parecidos. Ese apodo me lo puso un diario de Perú, me sigue en todos lados.

Compartió con Carlos Palacios durante algunas prácticas antes que fichara en Inter de Porto Alegre. ¿Qué opinión le dejó?

Es un crack. Tiene muy buen futuro. Le dije que disfrutara y que vaya poco a poco. Que viva lo que le venga. Si asume una responsabilidad, que creo que en su momento la va a adquirir, lo hará de la mejor manera. Le dije que era un gran jugador y que disfrutara.

Llega a un club que la temporada pasada peleó el torneo. ¿Le presiona?

Es motivante. Existe la presión, pero esa presión hay que utilizarla para hacer cosas buenas. Y es motivante porque uno está en un club grande de Santiago. Vamos a pelear, hay que pelear. Tenemos que seguir trabajando para tener un buen año.

Pero partieron mal con la goleada sufrida por 6-2 frente a Independiente del Valle, por la Libertadores...

Sí, dolió mucho. Hay que reconocerlo porque a nadie le gusta perder. Ahora debemos reponernos y pensar en el torneo local. No tenemos que pensar más en ese partido.

¿Qué se dicen en el camarín después de una derrota tan humillante?

Es que el fútbol es ráido, no tenemos tanto tiempo de lamentación. Al contrario, estos días hay que pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y usarlo todo el año. No podemos volver a repetir los mismos errores porque ha sido duro.

¿Es la peor derrota de su carrera?

Puede ser una de las peores derrotas de mi carrera, pero de todo siempre se aprende y tenemos que levantarnos. Es un gran grupo, estoy feliz de estar con ellos. Nosotros tampoco nos imaginamos que nos iba a suceder eso. Somos culpables, obviamente, y debemos asumir lo que pasó.

¿Llega en el mejor momento de su carrera?

Sí, claro que sí. Llego en el mejor momento y quiero aprovecharlo. Es lamentable lo que pasó (caída ante Independiente del Valle), pero ahora hay que enfocarse en el torneo nacional.

Este viernes estará presente en el amistoso ante Chile...

Ese duelo será muy lindo, me voy a encontrar con Carlitos Palacios también. Espero verlo e intercambiar camisetas. Hay que aprovechar estas circunstancias por todo lo que vivimos durante la pandemia. Será lindo el amistoso. Es lamentable no poder jugar las eliminatorias, pero se dio así.

A usted lo dirigió en Bolivia el técnico Gustavo Quinteros, hoy en Colo Colo...

Sí, me hizo debutar en Bolivia. Siempre guardaré los mejores recuerdos de Quinteros. Un gran técnico, una gran persona. En México, yo jugando en Puebla y él dirigiendo en Xolos, nos saludamos en la previa al partido. Tengo los mejores recuerdos.

¿Qué le falta a Bolivia para dar el gran paso?

A Bolivia le faltan muchas cosas, pero vamos de menos a más. Ahora que entró el nuevo presidente creo que hay más regularidad. Eso buscamos, queremos tranquilidad para poder trabajar bien. Recién con eso se dará el cambio para el bien de todos los futbolistas. Hubo muchos problemas en mi país en temas futbolísticos, pero se arreglaron en las últimas semanas.

¿Qué problemas?

Se fue a paro en el torneo, por ejemplo. Hay muchas cosas que el presidente debe estar cambiando. Buscamos tranquilidad para hacer un trabajo regular y que todos los procesos no se cambien.

¿Qué siga el proceso de César Farías?

Sí, claro. El profe Farías es muy importante para la Selección boliviana. Esperamos que se mantenga en su puesto porque es muy importante para nosotros y los desafíos que se vienen.

¿Le falta profesionalización al fútbol boliviano?

No deja de ser fútbol, pero sí algunas cosas hacen ver muy mal a nuestra liga. Ojalá pueda cambiar con el tiempo. El tema de estos paros, de no pagarle al día a los jugadores y muchas otras cosas que no han cambiado en mi país.

¿Le gusta el Chile de Lasarte?

Sí, me gusta. Más con la incorporación de jóvenes futbolistas. Lasarte es un técnico reconocido por todos y ahora tiene un gran nivel de jugadores jóvenes para poder llevar adelante su trabajo.

¿Este recambio no ha hecho que se le pierda el miedo a Chile?

No, claro que no. Por todo lo que ha ganado, creo que no. Obviamente que un recambio te va a bajar el ritmo, pero los jóvenes que vienen, la camada nueva que viene, tratará de asumir el rol para ellos ganar algo importante para su país.